/Talshansh Mela: তালশাঁসের আশ্চর্য মেলা; শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলায় ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছে রাশি রাশি তালের কাঁদি

বিধান সরকার: বইমেলা, গানমেলা, হস্তশিল্প মেলা-- কত রকম মেলাই যে হয়! কিন্তু তাই বলে তালশাঁসের মেলা? এমন মেলাও আছে নাকি? শুনেছেন কখনও এমন মেলার কথা? না, আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপারই নয় এটা। ঘোরতর বাস্তব এই মেলা। হুগলির বলাগড়ে হয় এই তালশাঁসের মেলা। বলাগড়ের সোমড়া ১ পঞ্চায়েতের নাটাগড় গ্রামে হয় এই তালশাঁসের মেলা।
বৈশাখ সংক্রান্তিতে
শুনতে অবাক লাগলেও অস্তিত্ব আছে এমন মেলার। এই মেলায় তালশাঁসের আকর্ষণই বেশি। বাবা নোয়াজন, ভক্তেরা শিবের উপাসনা করেন। মন্দিরে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সারা বছর পুজো হলেও বৈশাখ সংক্রান্তিতে এখানে বার্ষিক পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন ধরে চলে মেলা। শুক্রবার ছিল মেলার শেষ দিন।
তালশাঁসের মেলা
বৈশাখী সংক্রান্তির ভোর থেকেই বাঁক কাঁধে বাবা নোয়াজনের মাথায় জল ঢালতে লম্বা লাইন পড়ে। পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। এবং এখানে যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তা তালশাঁসের মেলা নামে পরিচিত।
শতাব্দীপ্রাচীন
কাঁচা তাল কেটে তা থেকে বের করা হয় সুস্বাদু মিস্টি জলভরা তালশাঁস। এই মেলায় যাঁরা আসেন, তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে সকলেই প্রায় তালশাঁস কেনেন। তালের কাঁদি নিয়ে বসেন বিক্রেতারা। কয়েক শতাব্দীপ্রাচীন এই মেলায় স্থানীয় ২২টি গ্রামের মানুষ পুজো দেন। শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা সহকারে পুজো দেন গ্রামের মানুষরা। সেরা তিনটি শোভাযাত্রাকে পুরস্কৃত করা হয় পুজো ও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে। স্বভাবতই দিন দিন মেলার জৌলুস বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেলায় তালশাঁস ছাড়াও বাদাম জিলিপির দোকান ও খেলনার সামগ্রী-সহ বসে হরেক খাবারের দোকান।
'বাবা খুব জাগ্রত'
পুজো দিতে আসা ভক্তরা জানান,তাদের জন্মের আগে থেকে এই পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাবার কাছে মানত করলে তা পূরণ হয় বলে বিশ্বাস। তাই এখানে ভক্তদের ভিড় খুব।
মন্দিরে পুজো দিতে আসা ভক্তরা এবং গ্রামবাসীদের আত্মীয়স্বজন এই কদিন মেলা দেখতে আসেন। আর মেলায় এসে তালশাঁস কেনেন।
