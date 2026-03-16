West Bengal Assembly Election 2026: 'আমাকে এমনই গড়ে তুলেছে তামান্না', কালীগঞ্জে প্রার্থী হয়ে বলছেন কন্যাহারা সাবিনা

West Bengal Assembly Election 2026:  'প্রার্থীপদ পেয়ে মোটামুটি খারাপ লাগছে না। একটা লড়াই করছিলাম, আর একটা যুক্ত হল'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 16, 2026, 11:37 PM IST
কালীগঞ্জে বাম প্রার্থী তামান্না মা সাবিনা ইয়াসমিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন মেয়েকে হারিয়েছিলেন। ছাব্বিশে সেই কালীগঞ্জেই বামেদের প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন। কেমন লাগছে? বললেন, 'প্রার্থীপদ পেয়ে মোটামুটি খারাপ লাগছে না। একটা লড়াই করছিলাম, আর একটা যুক্ত হল'।

সাবিনা বলেন, 'যাঁরা আমাদের নাম ঘোষণা করেছেন, তাদের আমাদের প্রণাম, সেলাম। আমি হয়তো উপযুক্ত না হলে, উপযুক্ত করে নেবেন। তারজন্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ'। তাঁর কথায়, 'আমি লড়াই করছি এক নিয়ে। 'আমার একটা মাত্র মেয়ে. সেই তমান্নাকে ওরা আমার কোল থেকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, আমার চোখের সামনে। তখনই ভেবে নিয়েছিলাম, আমাকে রেখে গেলি কেন? একই জায়গা ছিলাম। তুই সম্পূর্ণটা বুকে নিলি, আমাকে রেখে গেলি, কিসের  জন্য। নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। এটা হয়তো হওয়ারই ছিল'।

কালীগঞ্জে বাম প্রার্থী জানান, 'গরিব মানুষদের দেখা, সহযোগিতা করা। যাঁরা বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,  ভাতার লাইনে দাঁড়াচ্ছে। আমার প্রথম কাজ হল যতদূর পারব, ওদের সহযোগিতা করা'। বলেন, 'আমার বুক এতটুকু কাঁপছে না, তৃণমূলের সঙ্গে ১০ মাস লড়াই করে...আমাকে এমনই গড়ে তুলেছে তামান্না'।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে কালীগঞ্জ জিতেছিল তৃণমূল। বিধায়ক হয়েছিলেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ। তাঁর প্রয়াণের পর উপনির্বাচন হয় কালীগঞ্জে। কবে? গত বছরের ১৯ জুন। তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন প্রয়াত বিধায়কের মেয়ে আলিফা আহমেদের। জিতেছেন তিনি। ২৩ জুন সোমবার ছিল ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ। সেদিন গণনা শেষ হওয়ার গেই অবশ্য বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছিল তৃণমূলের। অভিযোগ, সেই মিছিল থেকে স্থানীয় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে বোমা ছোঁড়া হয়।  বোমার আঘাতে মৃত্যুর হয় বছর দশেকের কিশোরী তমান্না শেখের। ঘটনার রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

