/সব সমস্যা-কষ্ট দূর করে দেব! আশ্বাসের আড়ালে তান্ত্রিকের নারকীয় রূপ, ফাঁকা বাড়িতে তরুণীকে ধর্ষণ

মনোরঞ্জন মিশ্র: বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের টোপ দিয়ে ফাঁকা বাড়িতে ডেকে পাঠায় তরুণীকে। তারপর সেখানে মেটাল নিজের লালসা। ধর্ষণের অভিযোগ এক তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার বোরো থানা এলাকার আঁকরো গ্রামে। গত মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর বুধবার নির্যাতিতা বোরো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তান্ত্রিক সৌমেন গোস্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিস। আজ তাকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় তান্ত্রিকের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল অভিযুক্ত সৌমেন গোস্বামী। সে মহিলাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিত। তাই সরল বিশ্বাসের সুযোগে বহু মহিলাই তার কাছে যেতেন। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার রাতে তার কাছে যাওয়া আঁকরো গ্রামেরই এক তরুণীকে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যায় সে। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার বয়স ১৮ বছরের বেশি। ঘটনার পর নির্যাতিতা সমস্ত কথা নিজের পরিবারকে জানান।
পরদিন, অর্থাৎ বুধবার, পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বোরো থানায় যান নির্যাতিতা। তিনি অভিযুক্ত তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিস দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অভিযুক্ত সৌমেন গোস্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ৬৪(১) এবং ৩৫১(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে গ্রেফতারের পর নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত তান্ত্রিক। পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বোরো থানার পুলিস।
অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় এক নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তার সৎ বাবা ও সৎ দাদুর বিরুদ্ধে। আরও ভয়ঙ্কর বিষয়, নিজের মেয়ের ওপর হওয়া এই চরম অত্যাচার দিনের পর দিন জেনেও বোবা ও অন্ধের ভূমিকা পালন করেছিলেন জন্মদাত্রী মা। অবশেষে স্কুলের শিক্ষিকাদের তৎপরতায় এই নারকীয় ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। গত বুধবার রাতে হাবড়া থানার পুলিস অভিযুক্ত সৎ বাবা, সৎ দাদু এবং অত্যাচার ঢাকা দেওয়ার অপরাধে মা-কে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বারাসত আদালতে পাঠানো হয়।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা হাবড়ার একটি নামী স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। গত কয়েকদিন ধরে স্কুলে সে অত্যন্ত মনমরা ও চুপচাপ থাকছিল। বিষয়টি নজরে আসে স্কুলের শিক্ষিকাদের। তাঁরা প্রধান শিক্ষিকাকে জানালে, প্রধান শিক্ষিকা ওই ছাত্রীর সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার নির্দেশ দেন শ্রেণি শিক্ষিকাকে। বুধবার স্কুলের একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে গিয়ে শিক্ষিকা যখন ওই ছাত্রীকে আদর করে জিজ্ঞেস করেন, তখন আর নিজের কান্না ধরে রাখতে পারেনি সে। শিক্ষিকার সামনেই কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই নাবালিকা জানায়, গত দু'বছর ধরে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে তার সৎ বাবা ও সৎ দাদু। প্রথমে সৎ দাদু এবং পরবর্তীতে সৎ বাবাও তাকে লাগাতার ধর্ষণ করে। লাগাতার এই নির্যাতনে সে শারীরিকভাবেও অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
কয়েক বছর আগে ওই কিশোরীর মায়ের সঙ্গে তার আসল বাবার বিচ্ছেদ হয়েছিল। এরপর মা আবার বিয়ে করেন এবং মেয়েকে নিয়ে নতুন স্বামীর বাড়িতে চলে আসেন। কিন্তু সেই নতুন সংসারই কিশোরীর জন্য নরক হয়ে উঠবে, তা কে জানত! দিনের পর দিন মেয়ের ওপর এই নারকীয় অত্যাচার চললেও মা কেন চুপ ছিলেন? পুলিসি জেরায় ধৃত মা জানিয়েছে, 'শ্বশুর ও স্বামীর এই কুকীর্তির প্রতিবাদ করতে গেলে নতুন সংসারটা ভেঙে যেত। সেই ভয়েই আমি চুপ করে সবকিছু সহ্য করেছিলাম।'
ঘটনার ভয়াবহতা জানতে পেরে স্কুলের শিক্ষিকা কালবিলম্ব না করে হাবড়া থানায় যোগাযোগ করেন। খবর পাওয়া মাত্রই হাবড়া থানার নবাগত ইন্সপেক্টর ইনচার্জ (IC) অভিজিৎ বিশ্বাস পুলিস বাহিনী নিয়ে দ্রুত স্কুলে পৌঁছান। শিক্ষিকার কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরপরই রাতেই হাবড়ার জয়গাছি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিস। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সৎ বাবা ও সৎ দাদুকে। পরে অপরাধ আড়াল করার অভিযোগে মা-কেও গ্রেপ্তার করে পুলিস। এই ঘটনায় গোটা হাবড়া এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ধৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)