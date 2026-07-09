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সব সমস্যা-কষ্ট দূর করে দেব! আশ্বাসের আড়ালে তান্ত্রিকের নারকীয় রূপ, ফাঁকা বাড়িতে তরুণীকে ধর্ষণ

Purulia Shocker: জানা যায়, মহিলাদের নানান সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দিয়ে এলাকায় তান্ত্রিকের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল ওই তান্ত্রিক। সেই মতো এলাকার মহিলারা যেতেন তার কাছে। এই সুযোগে ওই তান্ত্রিক গ্রামেরই এক মেয়েকে মঙ্গলবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:37 PM IST
সব সমস্যা-কষ্ট দূর করে দেব! আশ্বাসের আড়ালে তান্ত্রিকের নারকীয় রূপ, ফাঁকা বাড়িতে তরুণীকে ধর্ষণ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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সব সমস্যা-কষ্ট দূর করে দেব! আশ্বাসের আড়ালে তান্ত্রিকের নারকীয় রূপ, তরুণীকে ধর্ষণ
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