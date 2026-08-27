Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /সকালে শেষ ফোন স্ত্রীকে, অভিবাসন দফতরে পৌঁছতেই মারণ স্রোতের ছোবল! খবর নেই তারকেশ্বরের স্নেহাশিসবাবুর

সকালে শেষ ফোন স্ত্রীকে, অভিবাসন দফতরে পৌঁছতেই মারণ স্রোতের ছোবল! খবর নেই তারকেশ্বরের স্নেহাশিসবাবুর

Nepal flood Tarakeshwar man missing: সকাল ৭.২৫ মিনিটে স্নেহাশিস দত্ত স্ত্রী সোমা দত্তকে শেষ ফোন করেন। জানান যে তাঁরা অভিবাসন দফতরে যাচ্ছেন। ৮টা নাগাদ সেখানে পৌঁছে যান তাঁরা। ওদিকে হুগলির জেলার প্রায় ৬৫ জন পর্যটক নেপালে আটকে রয়েছেন বলে খবর। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:47 AM IST
সকালে শেষ ফোন স্ত্রীকে, অভিবাসন দফতরে পৌঁছতেই মারণ স্রোতের ছোবল! খবর নেই তারকেশ্বরের স্নেহাশিসবাবুর
Image Credit: &#039;চলো যাই&#039; ট্যুর গ্রুপের সঙ্গে স্নেহাশিস দত্ত (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রিখটার স্কেলে কম্পন, অথচ হয়নি ভূমিকম্প! নেপালের ধ্বংসলীলা হড়পা বানের আসল কারণ কী
2
3
4
5