Tarakeswar Assembly Election Results 2026 Live: তারকেশ্বরে বিশাল চমক, প্রথমবার ভোটে লড়েই জয়ের পথে রাজনীতিতে নবাগত বিজেপি প্রার্থী

Tarakeswar Assembly Election Results 2026 Live: তারকেশ্বরে বিশাল চমক, প্রথমবার ভোটে লড়েই জয়ের পথে রাজনীতিতে নবাগত বিজেপি প্রার্থী
Tarakeswar Assembly Election Results 2026: ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস তারকেশ্বরের ‘লাল দুর্গ’-এ থাবা বসায়। টানা ৩ বার তারকেশ্বরে জিতেছে তৃণমূল। তারকেশ্বরে বিজেপি দীর্ঘদিন বহিরাগতই ছিল। কিন্তু ২০১৯ থেকে ছবিটা বদলে যায়। ২০১৯ লোকসভা ভোটে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হুগলি জেলার চন্দননগর মহকুমায় অবস্থিত তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রটি আরামবাগ লোকসভা আসনের অধীনে সাতটি বিধানসভার একটি। স্বাধীনতার পর থেকে ১৭ বার বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে তারকেশ্বরে। এই কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি ছিল। 'লাল দুর্গ' তারকেশ্বরে মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক জিতেছে ১০ বার। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস তারকেশ্বরের ‘লাল দুর্গ’-এ থাবা বসায়।
২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হুগলি জেলার তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:
ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): সন্তু পান
তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): রমেন্দু সিংহরায়
জাতীয় কংগ্রেস (INC): ভবানী প্রসাদ মণ্ডল
সিপিআই(এম) CPI(M): আদেশ খামরুই
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: তারকেশ্বর বিধানসভায় অষ্টম রাউন্ড শেষে ৯৯৯৮ ভোটে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি প্রার্থী সন্তু পান।
২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০২১ -এর নির্বাচনে তারকেশ্বরে জয়ী হন তৃণমূলের রামেন্দু সিংহ রায়। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজ্যসভার বর্তমান সাংসদ বিজেপির স্বপন দাশগুপ্তকে ৭,৪৮৪ ভোটে পরাজিত করেন। টানা ৩ বার তারকেশ্বরে জিতেছে তৃণমূল।
২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
তারকেশ্বরে বিজেপি দীর্ঘদিন বহিরাগতই ছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পায় মাত্র ১১.৫৬ শতাংশ ভোট। কিন্তু ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে পটভূমি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৫.৪০ শতাংশ ভোটের বিপরীতে ৪৩.১০ শতাংশ ভোট পায় বিজেপি। বামফ্রন্টকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। এরপর ২০২৪ লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির থেকে মাত্র ১১,১৬৮ ভোটের লিড পায়। মাত্র ৫.৪০ শতাংশ ভোট বেশি পায়।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি।
মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
