/জলদানব আছড়ে পড়ার সময় ইমিগ্রেশন অফিসেই! তারকেশ্বরের স্নেহাশিসবাবু... পরিবারের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

বিধান সরকার: ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও খোঁজ নেই। এখনও 'মিসিং' তারকেশ্বরের স্নেহাশিস দত্ত। দুর্যোগের দিন সকালে স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা। তারপর ইমিগ্রেশন অফিসে পৌঁছানোর পরই ঘটে যায় বিপর্যয়। আছড়ে পড়ে ভয়াল হড়পা বান। সেই থেকে ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও খোঁজ নেই স্নেহাশিস দত্ত সহ ৩২ জনের। নিখোঁজ তারকেশ্বরের স্নেহাশিস দত্তের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
নেপালে নিখোঁজ তারকেশ্বরের স্নেহাশিস দত্তের পরিবারের সঙ্গে শুক্রবার রাতে ভিডিয়ো কলে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে পরিবারের খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তবে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে স্বস্তি মিললেও দুশ্চিন্তা কাটছে না দত্ত পরিবারের। দত্ত পরিবার সহ বাকি আরও কয়েকটি পরিবারের সঙ্গেই গতকাল সন্ধ্যায় ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন তাঁদের। নেপালে টিম পাঠানোর কথা বলেন। নিখোঁজদের পরিবারের যাঁরা যাঁরা নেপালে যেতে চান, তাঁদের জরুরি ভিত্তিতে ভিসার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।
গত ২১ অগাস্ট কলকাতার চলো যাই ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে মানস সরোবর যাওয়ার উদ্দেশে বাংলা থেকে রওনা দেয় ৩২ জনের একটি দল। নেপাল হয়ে তিব্বত ঢোকার কথা ছিল তাদের। ২২ অগাস্ট কাঠমান্ডু পৌঁছান সকলে। ২৬ তারিখ, সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ পরিবারের সদস্যদের সাথে ফোনে শেষ কথা হয় স্নেহাশিস দত্তের। তারপর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।
গত তিন ধরে উদ্বিগ্নতা ঘিরে রয়েছে দত্ত পরিবাররকে। আশঙ্কায় দিন কাটছে তারকেশ্বরের দত্ত পরিবারের। পরিবারের আশঙ্কা, ২৬ তারিখ নেপালের ভোটে কোশী নদীতে যে সময় হড়পা বান আসে, বিপর্যয় ঘটে, সেই সময় ইমিগ্রেশন অফিসে ছিলেন সকলে। যার ফলে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে বলে দাবি দত্ত পরিবারের।
বন্যাবিধ্বস্ত নেপালে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩৯ জন নিখোঁজ বলে শুক্রবার রাতে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পোদ্দার পরিবারের দুজনকে দ্রুত ফেরত নিয়ে আসা হবে। বাকি ৩৭ জনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। নেপালের তালিকায় চলো যাই ট্যুরের ৩২ জন-ই নিখোঁজ।"
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