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জলদানব আছড়ে পড়ার সময় ইমিগ্রেশন অফিসেই! তারকেশ্বরের স্নেহাশিসবাবু... পরিবারের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

Tarakeswar Man missing:  ৭২ ঘণ্টা পেরিয়েও কোনও খোঁজ নেই স্নেহাশিস দত্ত সহ ৩২ জনের। গত তিন ধরে উদ্বিগ্নতা ঘিরে রয়েছে দত্ত পরিবাররকে। আশঙ্কায় দিন কাটছে তারকেশ্বরের দত্ত পরিবারের।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:15 PM IST
জলদানব আছড়ে পড়ার সময় ইমিগ্রেশন অফিসেই! তারকেশ্বরের স্নেহাশিসবাবু... পরিবারের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: স্নেহাশিস দত্ত

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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