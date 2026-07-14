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যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, আমি তারকেশ্বর লুটতে এসেছি, ক্ষুদিরামের মতো আমাকে ফাঁসিতে লটকানো হোক: প্রধান মহন্ত

Tarakeswar Pradhan Mohanto Row: মহা ধর্ম সম্মেলনে মহা বিতর্ক! তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার মঞ্চে বড় অঘটন। এক সাধু বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরের প্রধান মহন্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন তিনি কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহন্ত মহারাজকে বলেন, 'অনেকে আছেন, যাঁরা ভগবানকেও ঢিল ছোঁড়েন। আপনি উপেক্ষা করুন।'

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 14, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:42 PM IST
যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, আমি তারকেশ্বর লুটতে এসেছি, ক্ষুদিরামের মতো আমাকে ফাঁসিতে লটকানো হোক: প্রধান মহন্ত
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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