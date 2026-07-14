/যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, আমি তারকেশ্বর লুটতে এসেছি, ক্ষুদিরামের মতো আমাকে ফাঁসিতে লটকানো হোক: প্রধান মহন্ত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার মঞ্চে বিতর্ক। এক সাধু বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরের প্রধান মহন্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন! একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চান তারকেশ্বরের প্রধান মহন্ত। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শান্ত করা হয়। ওদিকে, তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায় এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী এলেন। তারকেশ্বর নিয়ে তিনি তাঁর নানা পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন।
মহা ধর্ম সম্মেলনে মহা বিতর্ক
এক সাধু বক্তব্য রাখতে গিয়ে তারকেশ্বর মন্দিরের প্রধান মহন্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিনি নাকি কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন! একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চান তারকেশ্বরের প্রধান মহন্ত। তারপর কার্তিক মহারাজ, হিরন্ময় মহারাজ-সহ বাকিরা ওঁকে শান্ত করতে আসরে নামেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শান্ত করা হয়। পরে কয়েকজন সাধু মঞ্চে বলেন, যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রতিবাদ করছেন তাঁরা। তারকেশ্বরের মহন্তর উদ্দেশ্যে যিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, তাঁকে সাধুসমাজ থেকে বহিষ্কার করার দাবিও ওঠে। মঞ্চে তৈরি হয় চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি!
মর্মাহত মহন্ত
প্রধান মহন্ত বলেন, 'আমার এই সভায় থাকার কোনও অধিকার নেই! অপমান তো বাবা তারকনাথকে করা হল! তারকেশ্বরের মহন্তকে একটা চোর বলা হল'! তিনি যোগ করেন, আমি তারকনাথের সেবা করতে এসেছি। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, আমি তারকেশ্বর লুঠতে এসেছি, ক্ষুদিরামের মতো আমাকে ফাঁসিতে লটকানো হোক। আমি মর্মাহত, ব্যথিত, অপমানিত।
শ্রাবণী মেলায় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রাবণী মেলায় প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী এলেন। কী বললেন তিনি? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এই সরকার রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেম ও ভারতের আদি অনন্তকালের সংস্কৃতিকে ধারণ করে এগিয়ে যাবে। অধ্যাত্মবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। তারকেশ্বর এতদিন অবহেলিত ছিল। বিগত সরকার একচোখ বন্ধ করে রাখতেন। ৩০ কিমি পায়ে হেঁটে পুণ্যার্থীরা আসতেন। সরকারী ব্যবস্থা মিনিমাম ছিল। আমরা এবারে রথযাত্রাকেও আরও বেশি বর্ণময় করার উদ্যোগ নিয়েছি, তেমন শ্রাবণী মেলাতেও করেছি। প্রশাসন-পুলিস সুরক্ষিত যাত্রাপথ করবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, আগামীদিনে তারকেশ্বরকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র ও শ্রাবণী মেলাকে জাতীয় মেলা করার উদ্যোগ নেব। কাশী বিশ্বনাথ ও পুরী ধামের মতোই আগামীদিনে তারকেশ্বর সেজে উঠবে। তিনি বলেন, তিনি যোগী আদিত্যনাথজিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে প্রতি সোমবার হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে। তীর্থক্ষেত্র সার্কিটের জন্য বাজেটে ১০০০ কোটি বরাদ্দ হয়েছে।
মহন্ত বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী
তবে, মুখ্যমন্ত্রী মহন্তর বিতর্কেও মন্তব্য করেছেন। শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি মহন্ত মহারাজকে বলছিলাম, অনেকে আছেন, যাঁরা ভগবানকেও ঢিল ছোঁড়েন। আপনি উপেক্ষা করুন।'
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