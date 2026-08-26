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কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে এভাবে আর পুজো নয়! অনাদিকাল থেকে চলে আসা দর্শন নিয়মে বিরাট বদল

Tarapith Kaushiki Amavasya: এবার তারাপীঠে 'কড়া' কৌশিকী অমাবস্যা। একগুচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ। একগুচ্ছ নিয়ম। মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, “মা তারার কাছে সবাই সমান”।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:04 AM IST
কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে এভাবে আর পুজো নয়! অনাদিকাল থেকে চলে আসা দর্শন নিয়মে বিরাট বদল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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