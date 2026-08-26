/কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে এভাবে আর পুজো নয়! অনাদিকাল থেকে চলে আসা দর্শন নিয়মে বিরাট বদল

প্রসেনজিৎ মালকার: কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে বড় সিদ্ধান্ত। আদি-অনন্তকাল ধরে চলে আসা নিয়মে বদল। গর্ভগৃহে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা মন্দির কমিটির। আর দিন কয়েক পরেই তারাপীঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী কৌশিকী অমাবস্যার পুজো। প্রতিবছর এই বিশেষ তিথিকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পর্যটকের সমাগম হয় তারাপীঠে। এবার ভক্তদের ভিড় ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে বড় সিদ্ধান্ত নিল তারাপীঠ মন্দির কমিটি।
চলতি বছর কৌশিকী অমাবস্যায় কোনও ভক্তকেই আর মা তারার গর্ভগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে পুজো বা মায়ের মূর্তি স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না। সাধারণ ভক্ত থেকে শুরু করে ভিআইপি, ভিভিআইপি, প্রশাসনিক আধিকারিক কিংবা মন্ত্রিত্ব পদে থাকা ব্যক্তিদেরও একই নিয়ম মেনে লাইনে দাঁড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। গর্ভগৃহের বাইরে থেকেই মা তারার দর্শন করতে হবে। কোনও প্রোটোকল লাইনের সুবিধা থাকছে না। এককথায় এবার তারাপীঠে 'কড়া' কৌশিকী অমাবস্যা। একগুচ্ছ বিধিনিষেধ আরোপ। একগুচ্ছ নিয়ম। সবটাই ভিড় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে।
মন্দির কমিটির দাবি, প্রতিবছর গর্ভগৃহে প্রবেশের সময় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতো। ভিআইপি লাইনের জন্য সাধারণ লাইন দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রাখার অভিযোগও উঠত। পাশাপাশি দ্রুত দর্শন করিয়ে দেওয়ার নামে পর্যটকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ ছিল। সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই এবার এই সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, অগ্নিকাণ্ডের জেরে কদিন আগেই তারাপীঠের ১৫টি হোটেলে ক্লোজার নোটিস ধরানো হয়েছে। নিয়ম লংঘনের দায়ে অবিলম্বে সেই হোটেলগুলিকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, কৌশিকী অমাবস্যার আগে হোটেলগুলিতে ড্রিলও চালাবে প্রশাসন।
গর্ভগৃহে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অমাবস্যার দিন দুটি লাইন থাকবে। একটি ভিআইপি এবং অন্যটি সাধারণ লাইন। ভিআইপি লাইনের জন্য মাথাপিছু ৫০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সাধারণ লাইনে কোনও টাকা লাগবে না। তাঁর কথায়, “মা তারার কাছে সবাই সমান”, তাই এই সিদ্ধান্ত। পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১১ মিনিটে অমাবস্যা তিথি শুরু হচ্ছে। শেষ হবে ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে। এবছর কৌশিকী অমাবস্যায় নতুন নিয়মে কীভাবে ভক্তদের দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়, এখন সেদিকেই নজর সকলের।
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