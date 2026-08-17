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জতুগৃহ হোটেল! তারাপীঠে বিধ্বংসী আগুন! শ্রাবণের শেষ সোমবারে ঝলসে মৃত্যু বহু পুণ্যার্থীর, আহত-অসুস্থ আরও

Tarapith Fire Incident: আহতদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন ধরে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তারাপীঠ ও রামপুরহাট থানার পুলিস।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:08 AM IST
জতুগৃহ হোটেল! তারাপীঠে বিধ্বংসী আগুন! শ্রাবণের শেষ সোমবারে ঝলসে মৃত্যু বহু পুণ্যার্থীর, আহত-অসুস্থ আরও

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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