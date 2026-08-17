/জতুগৃহ হোটেল! তারাপীঠে বিধ্বংসী আগুন! শ্রাবণের শেষ সোমবারে ঝলসে মৃত্যু বহু পুণ্যার্থীর, আহত-অসুস্থ আরও

প্রসেনজিৎ মালাকার: তারাপীঠের এক বেসরকারি হোটেলে ভয়াবহ আগুন। আগুনে দগ্ধ হয়ে ঝলসে মৃত্যু ৬ পুণ্যার্থীর। দগ্ধ হয়েছেন আরও কয়েকজন। আগুনে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে অসুস্থ বহু। আজ, সোমবার শ্রাবণের শেষ সোমবারের সকালে তারাপীঠ থানার ঢিলছোড়া দূরত্বে পুকুরের ধারে 'বিদিশিনি' নামের ওই হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা।
জতুগৃহ তারাপীঠ
আহতদের উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন ধরে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তারাপীঠ ও রামপুরহাট থানার পুলিস।
চারতলা হোটেলে ক্রমে ছড়ায় আগুন
প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছিল ৪ মৃত্যু। পরে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জানা গিয়েছে, প্রথমে হোটেলের রিসেপশনে আগুন লাগে। এর পরেই চারতলা হোটেলে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। হোটেলের আবাসিকরা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। তারাপীঠে সারা বছরই ভক্ত ও পুণ্য়ার্থীদের ভিড় থাকে। তবে আজকের ভিড় মূলত শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার উপলক্ষেই। এই উপলক্ষে প্রচুর পুণ্যার্থী এসেছেন তারাপীঠে। আবাসিকে পূর্ণ ছিল হোটেলটি। আগুন লাগতেই ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে।
হোটেল মালিক কী বলছেন?
হোটেল মালিক জানিয়েছেন, রিসেপশনে যে এসির সুইচ ছিল, তা থেকেই নাকি প্রথমে আগুন লাগে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মেন সুইচ নামিয়ে দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। কেননা ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। আগুন, একতলা থেকে দুই তলা হয়ে তারপর তিনতলায় উঠতে শুরু করে। যে পুণ্য়ার্থীরা ঘরের মধ্য়ে ছিলেন, তাঁরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কালো ধোঁয়া এবং আগুনে ছেয়ে যায় গোটা এলাকা।
জানলা ছোট, দরজা বন্ধ, গাছই ত্রাতা
এক আবাসিক বলেন ঘরের জানলা অত্যন্ত ছোট। তা দিয়ে ধোঁয়া বেরয় না। আর একজনের থেকে জানা গেল, অনেকেই পাশের এক গাছ বেয়ে নীচে নেমে কোনও রকমে প্রাণ বাঁচান। পিছনের সিঁড়ির দিকে একটি দরজা ছিল। আগুনে ধোঁয়ায় সেখানে পৌঁছতেও পারেননি অনেকে, দেখতেও পাননি। আর পৌঁছলেও তাঁরা সেখান দিয়ে বেরোতে পারতেন কি না, তা নিয়েও সংশয় আছ, কেননা সেই দরজা তালাবন্ধ ছিল। ভয়ংকর পরিস্থিতি! এখনও কোথাও কেউ আটকে পড়ে আছেন কি না, দেখা হচ্ছে। কীভাবে আগুন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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