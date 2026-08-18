/১০ বছর ফায়ার সেফটি নেই, তারাপীঠে তৃণমূল নেতার লজে তালা ঝোলাচ্ছে প্রশাসন!

পিয়ালি মিত্র: তারাপীঠের চণ্ডীপুর এলাকায় প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপে ১৫টি হোটেল, লজ ও গেস্ট হাউসে তালা ঝোলাতে চলেছে প্রশাসন। রামপুরহাটের এসডিও তথা স্পেশাল অডিট টিমের চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। নজরে থাকা এই হোটেলগুলির তালিকায় রয়েছে বীরভূম জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য নিতাই চন্দ্র মালের সঙ্গে যুক্ত 'আদর্শ লজ'-ও। সম্প্রতি এই লজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।
আদর্শ লজের ভয়ঙ্কর চিত্র ও অনিয়মের ফিরিস্তি
চণ্ডীপুরের অলিগলিতে অবস্থিত এই লজের চারপাশে নেই কোনও প্রশস্ত রাস্তা। সরু রাস্তায় যাতায়াতের সমস্যা। এমনকি সেখানে দমকল বা অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার মতো পর্যাপ্ত জায়গাও নেই। এমনকী দশ বছর পর ফায়ার সেফটির আবেদন। ২০১৬ সালে তৈরি হওয়া প্রায় ৪০টি ঘরের এই লজে প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৪০ জন গেস্ট থাকেন। অথচ, চমকপ্রদ বিষয় হল—হোটেল চালুর প্রায় ১০ বছর পর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের জুলাই মাসে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করা হয়েছে। লজের ম্যানেজার নিজেই স্বীকার করেছেন যে এতদিন অগ্নিনিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। তাঁর দাবি, টিআরডিএ (TRDA)-র পক্ষ থেকেও আগে কখনো এই বিষয়ে কোনো তথ্য বা নথি চাওয়া হয়নি।
নিতাই চন্দ্র মালের কথায়, হোটেলটা চালু করেছি ২০১২ সালে। এত নিয়ম জানতাম না। জানলে আগেই ফায়ার সেফটি করাতাম। টিআরডি-র কথা কেউ বলেনি। সেরকমভাবে বললে তো জানতে পারতাম। কিছুদিন আগে চিঠি দেয় এসডিও সাহেব যে এই কাগজগুলো আপনারা করুন, এগুলো করা দরকার আছে। সেই মতো আমি দিন ১৫ আগে থেকেই পাইপলাইনের কাজ এবং যত কিছু করার সব করতে শুরু করেছি। ১৫ দিন আগে থেকেই করছি। এই যে তারাপীঠের যে ঘটনা ঘটল, তা দেখে করছি না। তৃণমূলের বীরভূম জেলা পরিষদের সদস্য তিনি।
আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, মাত্র সাত দিন আগে সুরক্ষা সরঞ্জামের আবেদন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার মাত্র সাত দিন আগে লজে ফায়ার রিজার্ভার-সহ কিছু অগ্নিনিরাপত্তার সরঞ্জাম বসানো হয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনার পরই তড়িঘড়ি পাইপলাইন ও নিরাপত্তার কাজ শুরু হয় বলে জানান ম্যানেজার। এই ধরনের হোটেলগুলিতে পেছনের দিকে কোনো জরুরি এক্সিট বা ইমার্জেন্সি গেট কিংবা অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার মতন ন্যূনতম পরিকাঠামো বা ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘদিন ধরে কোনো নিয়ম না মেনেই ব্যবসা চললেও, এখন প্রশাসনের কড়া নোটিসের পর নড়েচড়ে বসেছে হোটেল কর্তৃপক্ষ।
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