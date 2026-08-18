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১০ বছর ফায়ার সেফটি নেই, তারাপীঠে তৃণমূল নেতার লজে তালা ঝোলাচ্ছে প্রশাসন!

Tarapith Hotel Fire: তারাপীঠের চণ্ডীপুরে নিরাপত্তা না থাকায় ১৫টি হোটেল ও লজে তালা ঝোলাতে চলেছে প্রশাসন। তালিকায় রয়েছে তৃণমূল নেতা নিতাই চন্দ্র মালের 'আদর্শ লজ'-ও। ২০১২ সালে চালু হওয়া এই লজে এতদিন কোনো ফায়ার সেফটি বা জরুরি নিষ্ক্রমণের ব্যবস্থা ছিল না। সম্প্রতি প্রশাসনের কড়া নোটিসের পরই টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:48 PM IST
১০ বছর ফায়ার সেফটি নেই, তারাপীঠে তৃণমূল নেতার লজে তালা ঝোলাচ্ছে প্রশাসন!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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