/তারাপীঠে হোটেলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু পুলিসের, গ্রেফতার ১

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তারাপীঠে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে বড় আপডেট। অনিচ্ছাকৃত খুন-সহ একাধিক ধারায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করল পুলিস। গ্রেফতার ১। রামপুরহাটের এসডিপিও-র নেতৃত্বে সিট গঠন।
কী ঘটেছে তারাপীঠের হোটেলে?
তারাপীঠে একটি হোটেলে হঠাৎই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যার জেরে গোটা চত্বরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভোরের দিকে আচমকাই আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও হোটেলকর্মীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ও ব্যাপক চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের দীর্ঘক্ষণের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট বা বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে হোটেলের বেশ কিছু অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এবং এই ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর জখম ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একাধিক।
এদিকে সামনেই কৌশিকী অমাবস্যা। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আসবেন তারাপীঠে। হোটেলের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নড়চড়ে বসেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস ও হোমস্টের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রামপুরহাটের এসডিও-র বিশেষ অডিট কমিটি।
কী কী খতিয়ে দেখবে বিশেষ কমিটি?
বৈদ্যুতিক সংযোগ, তারের মান, লোড ক্যাপাসিটি এবং আর্থিং ব্যবস্থা
ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হাইড্র্যান্ট এবং ফায়ার সেফটি এনওসি
দুর্ঘটনা এড়াতে বিল্ডিংগুলিতে জরুরি বহির্গমন পথ যথাযথ রয়েছে কি না।
বিশেষ এই কমিটি সবদিক খতিয়ে দেখে ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।
কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠের হোটেলগুলিতে এই সুরক্ষা যাচাই অভিযানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে তারাপীঠে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা।
রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহার বিস্ফোরক অভিযোগ, টিআরডিএ (তারাপীঠ রামপুরহাট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) শুধু টাকা-ই তুলেছে। কোনও উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ কিছু-ই করেনি। জানান, মুখ্যমন্ত্রী ফোন করে খোঁজ খবর নিয়েছেন।
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