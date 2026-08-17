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মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! কেন এড়ানো গেল না মৃত্যু? হোটেলে ঝলসেই শেষ... তারাপীঠকাণ্ডে ভয়ংকর আপডেট

Tarapith Hotel Fire: কেন এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল? কেন এত মৃত্যুর ঘটনা ঘটল? তারাপীঠ হোটেলে আগুনের ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যাওয়া গেস্টের হাড়হিম অভিজ্ঞতা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 17, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:08 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! কেন এড়ানো গেল না মৃত্যু? হোটেলে ঝলসেই শেষ... তারাপীঠকাণ্ডে ভয়ংকর আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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