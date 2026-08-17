/মুখ্যমন্ত্রীর ফোন! কেন এড়ানো গেল না মৃত্যু? হোটেলে ঝলসেই শেষ... তারাপীঠকাণ্ডে ভয়ংকর আপডেট

পিয়ালি মিত্র: শ্রাবণের শেষ সোমবারের সকালে 'জতুগৃহ' তারাপীঠ। তারাপীঠ হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত বেড়ে ৭। বিধায়ক ধ্রুব সাহা জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ফোন করেছিলেন। খোঁজ নিয়েছেন। কৌশিকী অমাবস্যার আগে সব হোটেলকে নিয়ে মিটিং হবে বলেও জানিয়েছেন ধ্রুব সাহা। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, টিআরডিএ (তারাপীঠ রামপুরহাট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) শুধু টাকা-ই তুলেছে। কোনও উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ কিছু-ই করেনি।
মৃত বেড়ে ৭, আটক ১
ওদিকে ইতিমধ্যেই হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসপি। একইসঙ্গে এসপি জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭। কিন্তু কেন এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটল? কেন এত মৃত্যুর ঘটনা ঘটল? কেন মৃত্যু এড়ানো গেল না? সেই ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য।
বন্ধ সিঁড়িতে মৃত্যুফাঁদ
এসপি জানিয়েছেন, সিঁড়ি বন্ধ ছিল । খোলা থাকলে অনেকেই বাঁচতে পারত! জানা গিয়েছে, সামনের রিসেপশন এলাকাতে আগুন লাগে। সেটা সিঁড়ি লাগোয়া । ফলে সেই সিঁড়ি আগুনের ধোঁয়ায় ভরে ছিল। সেটা দিয়ে বেরনোর কোনও উপায় ছিল না। ওদিকে পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন বের হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বটে! কিন্তু সেটি তালা বন্ধ ছিল। ফলে সেখান দিয়েও কেউ বেরতে পারেননি। জতুগৃহ 'বিদেশিনী' হোটেলের মধ্যে আটকে পড়েন পুণ্যার্থীরা। আরও গুরুতর অভিযোগ, পিছন দিকের সিঁড়ির গেটে শুধু তালা নয়, যে দরজা বন্ধ ছিল, তার চাবি হোটেলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে ছিল না। কার কাছে ছিল, সেটা খতিয়ে দেখা হবে। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকলেও তা রিনিউয়াল করা হয়েছিল কিনা সেই বিষয়টিও দেখা হবে। জানিয়েছেন এসডিও রামপুরহাট।
কীভাবে আগুন?
প্রাথমিকভাবে অনুমান, তারাপীঠ মন্দিরের কাছে অবস্থিত ওই 'বিদেশিনী' নামে ওই চারতলা হোটেলের নিচতলায় শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। হোটেলে আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিধায়ক ধ্রব সাহা। তিনি তোপ দাগেন, হোটেলের ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ ছিল। ফায়ার অ্যালার্ম কাজ করেনি। TRDA-তে দুর্নীতির কারণেই এমন অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
বরাতজোরে রক্ষা
ওদিকে অগ্নিকাণ্ডের সময় ওই হোটেলেই সপরিবারে থাকা এক গেস্টের কথায় ধরা পড়েছে ভয়াবহ শিউরে ওঠা অভিজ্ঞতা। তারাপীঠের জতুগৃহ 'বিদেশিনী' হোটেলের ঘরেই স্ত্রী, দুই সন্তান, মা ও বোনকে নিয়ে সপরিবারে ছিলেন তিনি। বরাতজোরে স্ত্রী, সন্তান-সহ সপরিবারে প্রাণে বাঁচেন। তিনি জানিয়েছেন, "রিসেপশনের পাশের রুমেই ছিলাম আমরা। বেরতে গিয়ে দেখি, আগুন ঘরে ঢুকে আসছে। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে জল চালিয়ে দিই। বাথরুমের জানলার কাঁচ ভেঙে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করি।"
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