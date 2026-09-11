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মদবন্ধের 'বিভ্রান্তি', কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে কমল বিক্রি! ধাক্কা কয়েক কোটির

Tarapith Kaushiki Amavasya:  আবগারি দফতর সূত্রে খবর, গত ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর। এই তিন দিনেই তারাপীঠ এলাকা জুড়ে বিক্রি হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকার মদ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:20 PM IST
মদবন্ধের 'বিভ্রান্তি', কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে কমল বিক্রি! ধাক্কা কয়েক কোটির
Image Credit: কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে কমল বিক্রি!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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