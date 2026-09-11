মদবন্ধের 'বিভ্রান্তি', কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে কমল বিক্রি! ধাক্কা কয়েক কোটির

প্রসেনজিত্ মালাকার: কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ঢালাও মদ! ভক্তদের সমাগম যেমন হয়েছিল, তেমনি মদও বিক্রি হয়েছে রেকর্ড হারে। আবগারি দফতর সূত্রে খবর, গত ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর। এই তিন দিনেই তারাপীঠ এলাকা জুড়ে বিক্রি হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকার মদ। তবে গত বছরের তুলনায় এই পরিসংখ্যান কিছুটা কম হওয়ায় জল্পনা তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ী মহলে।
দপ্তর সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিক্রি হয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মদ। তবে মূল ভিড় জমে বুধ ও বৃহস্পতিবার। ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর— কেবল এই দু’দিনেই আড়াই কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে তারাপীঠে। ওই এলাকার প্রায় ২৪টি ছোট-বড় মদের দোকান থেকেই হয়েছে এই বিপুল অঙ্কের ব্যবসা। তবে ঠিক কোন ধরনের মদ কী পরিমাণে বিক্রি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ সরকারি হিসেব এখন মেলেনি।
গত বছর অবশ্য কৌশিকী অমাবস্যার তিন দিনে তারাপীঠে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল। সেই তুলনায় এবার বিক্রি কিছুটা কম। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, মূল কারণ বিভ্রান্তি। উৎসবের আগে 'তারাপীঠ রামপুরহাট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' (TRDA)-র বৈঠকে অমাবস্যার দু'দিন আগে থেকে মদের দোকান বন্ধ রাখার একটি প্রস্তাব উঠে এসেছিল। আবগারি দফতরের তরফে চূড়ান্ত নির্দেশিকা না এলেও, ব্যবসায়ীদের অনেকেই নতুন করে অতিরিক্ত মদ মজুত করার ঝুঁকি নেননি। আবার দোকান বন্ধ থাকবে ভেবে বহু পর্যটক ও ণ্যার্থী বাইরে থেকেই মদ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ফলে স্থানীয় দোকানগুলিতে বিক্রি কিছুটা মার খেয়েছে।
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