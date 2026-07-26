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সাহিত্যে নোবেলের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, আজ ভেঙে পড়ছে তাঁর ২৫০ বছরের পুরনো ভিটে

Tarasankar Bandyopadhyay Birth Anniversary: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই আঁতুড়ঘর ও তাঁর জিনিস সংরক্ষিত যেখানে সেই 'ধাত্রীদেবতা'কে রাজ্য সরকারের তরফে হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতুরঘর সরকারের অবহেলায় আজ ভগ্নদশায় পর্যবসিত।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:39 PM IST
সাহিত্যে নোবেলের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, আজ ভেঙে পড়ছে তাঁর ২৫০ বছরের পুরনো ভিটে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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