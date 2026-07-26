/সাহিত্যে নোবেলের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, আজ ভেঙে পড়ছে তাঁর ২৫০ বছরের পুরনো ভিটে

প্রসেনজিৎ মালাকার: কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী ঘটা করে পালন হলেও হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরও ভগ্নদশাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৫০ বছরের পৈতৃক ভিটে। টাকা বরাদ্দ হলেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বারবার প্রশাসনের কাছে জানিয়েও ভিটে মেরামত করা যায়নি বলে অভিযোগ। সরকারের অবহেলায় যে কোনো সময় মাটিতে মিশে যেতে পারে তাঁর ভিটে-- বিজেপি সরকারের মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে এই অভিযোগ জানান লেখকের পরিবারের সদস্য।
দেশকালের বেড়া ডিঙিয়ে
১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই বীরভূমের লাভপুরে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লাভপুরেই পড়াশোনা তাঁর। পরে সেখান থেকে কলকাতা। শুরু লেখকজীবন। ক্রমে নাম ছড়ায় গোটা বাংলায়, দেশে এমনকি বিদেশেও। তিনি রচনা করেছেন ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটোগল্প সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি প্রহসন। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য ১৯৬৭ সালে তিনি লাভ করেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্যসম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। অবশ্য এর আগে ১৯৬২ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' দেয়। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পরের বছর ১৯৬৮ সালে তারাশঙ্কর 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন, যা ছিল তাঁর শিল্পের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি! তবে শেষ পর্যন্ত পাননি তিনি এই পুরস্কার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে প্রয়াত হন।
অবহেলিত 'ধাত্রীদেবতা'
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই আঁতুড়ঘর ও তাঁর জিনিস সংরক্ষিত যেখানে সেই 'ধাত্রীদেবতা'কে রাজ্য সরকারের তরফে হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতুরঘর সরকারের অবহেলায় আজ ভগ্নদশায় পর্যবসিত। তাঁদের প্রায় ২৫০ বছরের পুরনো মাটির ভিটেবাড়ি। ছেড়ে ছেড়ে পড়ছে এবাড়ির রং ও দেওয়াল। ঘুণ ধরেছে কাঠের জানালা-দরজায়। সরকারের তরফে ধাত্রীদেবতা সংস্কার হলেও তাঁর ভিটে অর্থাৎ, আঁতুড়ঘরটি সংস্কার হয়নি বলেই অভিযোগ। আগের সরকারের আমলে ভিটেবাড়ি সংস্কারের জন্য প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও সেই টাকায় কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেন মন্ত্রীকে। 'ধাত্রীদেবতা' সংগ্রহগৃহে আজও সংরক্ষিত আছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা, কলম, কাপড়, চেয়ার, চিঠি, আঁকা ছবি-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র।
১২৯ তম জন্মজয়ন্তী পালন
রাজ্য সরকার ও রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ও লাভপুর 'দিশারী'র পরিচালনায় তিন দিন ধরে লেখকের ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক দুধকুমার মন্ডল, রামপুরহাটের বিধায়ক ধ্রুব সাহা, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা, সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা-সহ লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবাশীষ ওঝা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক ও মন্ত্রীদের কাছে পেয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র।
ধূলিসাৎ ভিটেবাড়ি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সংস্কারের জন্য জন্যে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল কিন্তু এখনো সেই কাজ হয়নি। এখন নতুন সরকারের বিধায়ক ও মন্ত্রীকে বিষয়টি জানিয়েছি। বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন তাঁরা। প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতিকে বারবার চিঠি দিয়ে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এখনই মেরামতি না হলে যে পরিমাণে ঘর ভাঙছে, তাতে বাড়িটি যে কোনো সময় ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।
প্রতিশ্রুতি
এ নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী দুধকুমার মন্ডল বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের ঘরের কাছে থেকেও আমরা আসতে পারিনি। আমাদের সরকার দুমাস হয়েছে এসেছে। সংরক্ষণের জন্য, স্মৃতিরক্ষার জন্য বিধায়ককে নিয়ে আমরা কিছু একটা করব। সমস্ত দিক দেখলাম। জেলা শাসককেও জানানো হয়েছে। আগের সরকারের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শুনে আমরা খতিয়ে দেখব। আগের সরকারের আমলে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, সেই টাকা ঠিকভাবে পেয়েছে কি না, তা কোথায় কী ভাবে খরচ হয়েছে-- সে ব্যাপারে আমরা খতিয়ে দেখব।
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