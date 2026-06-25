একমাত্র অবলম্বন, 'রোজগেরে' ছেলে রোহিতকে কেড়েছে তারাতলা! 'কে দেখবে আমাদের?' কান্না অসুস্থ বাবার

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: মাত্র একমাস কাজে যোগ! যেন নিয়তিই টেনে নিয়ে যায় পরিণতির দিকে! তারাতলায় নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ ভেঙে মৃত্যু কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ এলাকার গাজিপুরের বাসিন্দা ১৯ বছরের যুবক রোহিত চৌধুরীর। জখম হয়েছেন ওই একই এলাকার রামপ্রসাদ চৌধুরী নামে আরও এক যুবক। দুজনেই মাস খানেক আগে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কলকাতায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন।
বুধবার রাতেই বাড়িতে ছেলের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে খবর আসে। তারপর থেকে চোখের জল বাঁধ মানছে না রোহিতের অসুস্থ বাবা বেনারসি চৌধুরীর। কলকাতার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ ধসে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে রোহিতের। দুর্ঘটনায় এলাকার যুবকের মৃত্যুতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এদিন গ্রামের বাড়িতে দেহ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।
প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, আর্থিক অনটনের কারণে প্রায় এক মাস আগে রোহিত কলকাতায় নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দিতে যায়। পরিবারের অভাব দূর করার আশা নিয়েই সে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতে গিয়েছিল। বুধবার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ আচমকাই ধসে পড়লে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় সে। পরে রাতের দিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে রোহিতের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।
বুধবার বিকেলের দিকে দুর্ঘটনার খবর আসে রোহিতের পরিবারের কাছে। খবর পেয়েই মৃতের মা ও ভাই এলাকার কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ছুটে যান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রোহিত ছিল সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। বাবা মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ায় নিয়মিত কোনও কাজ করতে পারেন না। মা স্থানীয় বাজারে শাকসবজি বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চালাতেন।
পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই কাজের সন্ধানে কলকাতায় গিয়েছিল রোহিত। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে গিয়ে প্রাণ হারাতে হল তাঁকে। ঘরের ছেলের এহেন নিষ্ঠুর নির্মম পরিণতিতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ওদিকে গুরুতর জখম এলাকারই আরেক যুবক রামপ্রসাদ চৌধুরী। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছ। রামপ্রসাদ কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন আছে।
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