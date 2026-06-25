Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /একমাত্র অবলম্বন, রোজগেরে ছেলে রোহিতকে কেড়েছে তারাতলা! কে দেখবে আমাদের? কান্না অসুস্থ বাবার

একমাত্র অবলম্বন, 'রোজগেরে' ছেলে রোহিতকে কেড়েছে তারাতলা! 'কে দেখবে আমাদের?' কান্না অসুস্থ বাবার

Taratala Warehouse Collapse: সংসারে আর্থিক অনটনের কারণে প্রায় এক মাস আগে রোহিত কলকাতায় নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দিতে যায়। বুধবার তারাতলায় নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ আচমকাই ধসে পড়লে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায় সে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 25, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:09 PM IST
একমাত্র অবলম্বন, 'রোজগেরে' ছেলে রোহিতকে কেড়েছে তারাতলা! 'কে দেখবে আমাদের?' কান্না অসুস্থ বাবার
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভেনেজুয়েলায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ! ফিরে দেখা ইতিহাস কাঁপানো ৪ ভূমিকম্পের ভয়াবহতা
Historical earthquakes26 min ago
2
earthquake in india36 min ago
3
Taratala Warehouse Collapse1 hr ago
4
Bengal law and order bill1 hr ago
5
Durand Cup 20261 hr ago