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৩৫ টাকার টক দই-এ নেওয়া হচ্ছিল ৪০ টাকা, অভিযানে নেমে জরিমানা করলেন মহকুমাশাসক

Maal: অভিযানের সময় ওই দোকান থেকে বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীও উদ্ধার হয়। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা সেগুলির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:22 PM IST
৩৫ টাকার টক দই-এ নেওয়া হচ্ছিল ৪০ টাকা, অভিযানে নেমে জরিমানা করলেন মহকুমাশাসক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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