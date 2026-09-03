/৩৫ টাকার টক দই-এ নেওয়া হচ্ছিল ৪০ টাকা, অভিযানে নেমে জরিমানা করলেন মহকুমাশাসক

অরূপ বসাক: মাল শহরে অভিযান চালাল টাস্ক ফোর্স। অতিরিক্ত দাম নেওয়ায় জরিমানা করা হল দোকানদারকে। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে মাল মহকুমাশাসক উৎকর্ষ খন্ডালের নেতৃত্বে মাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় চলল টাস্ক ফোর্সের অভিযান।
শহরের সুভাষ মোড় এলাকার একটি মুদিখানার দোকান থেকে অভিযান শুরু হয়। এরপর শহরের একাধিক সোনার দোকানে গিয়ে দোকানের প্রয়োজনীয় নথিপত্র, লাইসেন্স এবং সোনার মানসহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন মহকুমাশাসক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা।
পরবর্তীতে শহরের বিভিন্ন কেকের দোকান ও মুদিখানার দোকানেও অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় একটি দোকানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রির অভিযোগের সত্যতা মেলায় জরিমানা করা হয়।
সূত্রের খবর, ওই দোকানে টক দইয়ের নির্ধারিত দাম ছিল ৩৫ টাকা। কিন্তু ক্রেতাদের কাছ থেকে তা ৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট দোকানে অভিযান চালায় টাস্ক ফোর্স। সেখানে বিভিন্ন নথিপত্র ও পণ্যের দাম যাচাই করার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে দোকানটিকে জরিমানা করা হয়।
অভিযানের সময় ওই দোকান থেকে বেশ কিছু মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীও উদ্ধার হয়। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা সেগুলির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজারে পণ্যের নির্ধারিত দাম,গুণমান ও মেয়াদ সংক্রান্ত নিয়ম যাতে ব্যবসায়ীরা মেনে চলেন, তা নিশ্চিত করতেই এই ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে।
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