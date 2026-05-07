Singur TATA Nano Land Acquisition case: সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোর মাশুল: রাজ্যকে দিতে হবে ৭৬৫ কোটি টাকা? নতুন সরকার গঠনের আগেই বড় রায় কোর্টের

Singur TATA Nano Land Acquisition case: সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোর মাশুল: রাজ্যকে দিতে হবে ৭৬৫ কোটি টাকা? নতুন সরকার গঠনের আগেই বড় রায় কোর্টের
অর্ণবাংশু নিয়োগী: সিঙ্গুরের বিতর্কিত জমি অধিগ্রহণ ও টাটাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে বড় স্বস্তি পেল রাজ্য সরকারের। সিঙ্গুরে কারখানা গড়তে না পারার জন্য টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বা 'অ্যাওয়ার্ড' দেওয়ার যে নির্দেশ সালিশি আদালত দিয়েছিল, তার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের একক বেঞ্চ তৃণমূল সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে এই স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। তবে এই স্বস্তি শর্তসাপেক্ষ। আদালত জানিয়েছে, আগামী আট সপ্তাহের জন্য এই স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে এবং এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারকে সমপরিমাণ অর্থের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা দিতে হবে।
আইনি লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট
সিঙ্গুর মামলার মোড় ঘোরে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে। সেই সময় তিন সদস্যের একটি সালিশি আদালত (Arbitral Tribunal) নজিরবিহীন এক রায় দেয়। রায়ে বলা হয়েছিল, সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা গড়তে না পারার কারণে টাটা মোটরস বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর দায়ভার পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে (WBIDC) নিতে হবে।
সালিশি আদালতের নির্দেশ
মূল ক্ষতিপূরণ: পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা মেটাতে হবে।
সুদের হার: ২০১১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে টাকা পাওয়ার দিন পর্যন্ত বার্ষিক ১১ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে।
মামলার খরচ: আইনি লড়াইয়ের খরচ বাবদ অতিরিক্ত ১ কোটি টাকা টাটাদের দিতে হবে।
রাজ্য সরকার এই বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং সুদের বোঝা মেটাতে অসম্মতি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। রাজ্যের দাবি ছিল, সালিশি আদালতের এই নির্দেশ আইনত ত্রুটিপূর্ণ। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায় আট সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিলেন।
সিঙ্গুর আন্দোলনের ইতিহাস
সিঙ্গুরের এই আইনি জটিলতার শিকড় অনেক গভীরে। ২০০৬ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার টাটা গোষ্ঠীর 'ন্যানো' প্রকল্পের জন্য সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ শুরু করে।
কিন্তু উর্বর কৃষিজমি জোরপূর্বক নেওয়ার অভিযোগে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে পড়ে ২০০৮ সালে রতন টাটা সিঙ্গুর থেকে কারখানা সরিয়ে গুজরাটের সানন্দে নিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।
২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সিঙ্গুরের জমি পুনরুদ্ধারের জন্য 'সিঙ্গুর ল্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট' পাস করে।
দীর্ঘ আইনি পথ পেরিয়ে ২০১৬ সালের ৩১ আগস্ট ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দেয়। সর্বোচ্চ আদালত বাম আমলের সেই জমি অধিগ্রহণকে 'অবৈধ' ঘোষণা করে এবং ১২ সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদের জমি চাষযোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
বর্তমান পরিস্থিতি
আদালতের নির্দেশে রাজ্য সরকার জমি থেকে কারখানার কংক্রিট কাঠামো সরিয়ে তা চাষযোগ্য করার কাজ শুরু করে। যদিও কৃষকদের একাংশের মধ্যে আজও ক্ষোভ রয়েছে। তাঁদের দাবি, জমির তলায় এখনো কংক্রিটের স্ল্যাব রয়ে যাওয়ায় জমিটি আর আগের মতো চাষের উপযোগী নেই।
বর্তমান হাইকোর্টের এই স্থগিতাদেশ রাজ্য সরকারের জন্য বড় বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ ৭৬৫ কোটি টাকার সঙ্গে বার্ষিক ১১ শতাংশ সুদ যোগ করলে সেই অঙ্ক হাজার কোটি ছাড়িয়ে যেত। রাজ্য সরকার ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিয়ে এই আইনি লড়াইকে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে চাইছে।
সাল ঘটনা
২০০৬ টাটাদের ন্যানো প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু।
২০০৮ তীব্র প্রতিবাদের মুখে রতন টাটার সিঙ্গুর ত্যাগের ঘোষণা।
২০১১ তৃণমূলের ক্ষমতা দখল ও জমি ফেরত আইন পাস।
২০১৬ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা।
২০২৩ সালিশি আদালতের ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ।
২০২৪ কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ও ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার নির্দেশ।
হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে রাজ্য আপাতত বড়সড় আর্থিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেলেও, আট সপ্তাহ পর মামলাটি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে শিল্পমহল ও রাজনৈতিক মহল। টাটা মোটরস এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর বেঞ্চে আবেদন করে কি না, সেটিই এখন দেখার।
