Sikkim Accident: ১০ জনকে নিয়ে ২০০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে গেল টাটাসুমো! সিকিম থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা...

Sikkim Accident: ১০ জনকে নিয়ে ২০০ ফুট গভীর খাদে গড়িয়ে গেল টাটাসুমো! সিকিম থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা...
Sikkim Accident: আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ ফুট নিচে খাদে গড়িয়ে পড়ে যায় গাড়িটি। খাদে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি।
নারায়ণ সিংহ রায়: সিকিম থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। খাদে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেল যাত্রীবাহী গাড়ি। সিকিম থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে রিয়াংয়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় একটি যাত্রীবাহী টাটাসুমো গাড়ি। গাড়িতে ছিলেন চালক-সহ মোট ১০ জন ছিলেন।
আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ ফুট নিচে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ছুটে আসেন, খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রিয়াং থানার পুলিশ ও এনএইচআইডিসিএল কর্মীরা। ঘটনাস্থলেই ২ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৮ জনকে । এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক বেশ কয়েকজন৷
আহতদের রম্ভি হাসপাতাল সহ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গাড়িতে যারা যাত্রী ছিলেন তারা সবাই পর্যটক নাকি স্থানীয় বাসিন্দাও আছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ অন্যদিকে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ময়গাগুড়ি বাসিন্দা তুষার বর্মন ও বর্ধমানের বাসিন্দা সুমিত মালির।
অন্যদিকে গুরতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে , রংপোর বাসিন্দা রাম বাহাদূর ছেত্রী , জলপাইগুড়ির বাসিন্দা গৌতম রায় , শিলিগুড়ির বাসিন্দা নির্মা শেরপা , সাগর শর্মা । গ্যাংটকের বাসিন্দা অনুজ কুমার প্রসাদ , বীরভূমের বাসিন্দা সবুজ কুমার ঘোষ । তবে এখনও দুজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
কালিম্পং পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডে বলেন , "কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ২০০ ফুট খাদে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও দুজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।" শুক্রবার রাতে সিকিম থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে সিকিম-বাংলা সীমান্তে রিয়াংয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি।
