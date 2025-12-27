Tea Row: চায়ের কাপে তুফান! কেন্দ্র সাফ বলে দিল, চায়ের নামে বরদাস্ত করা হবে না কোনও বজ্জাতিই! ফলে, বন্ধ হয়ে গেল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
No More Herbal Tea, Only 'Tea': কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, তাঁরা বিভিন্ন ফোরামে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলেন, চায়ের নাম করে যেসব ফিউশন টি এবং হার্বাল টি বিক্রি হচ্ছে, তা এবার বন্ধ করা হোক। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের সেই বক্তব্য মেনে নিয়েছে বলে সন্তুষ্ট তারা। কিন্তু কেন কেন্দ্র এমন নির্দেশিকা দিল? কেন উঠল চায়ের কাপে তুফান?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 27, 2025, 03:43 PM IST
প্রদ্যুৎ দাস: চায়ের কাপে তুফান তুলে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। চায়ের (Tea) নাম করে কোনও হার্বাল টি (Herbal Tea) বিক্রি করা যাবে না। সাফ জানিয়ে দিল 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (Food Safety and Standards Authority of India)। এখন থেকে চা (Tea) মানে শুধুমাত্র ন্যাচারাল টি (Naturl Tea)-ই বিক্রি করতে হবে। এর সঙ্গে কোনও উপাদান মিশিয়ে সেটিকে 'হার্বাল টি' (Herbal Tea) বলে বিক্রি করা যাবে না। 'এফএসএসএআই' (FSSAI)-এর এই নির্দেশিকায় খুশি চা-ব্যবসায়ীরা (Tea Trader)। এতে চায়ের বাজার (Tea Market) চাঙ্গা হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

ফিউশনে 'না'

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ফোরামে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলাম, চায়ের নাম করে যেসব ফিউশন টি এবং হার্বাল টি বিক্রি হচ্ছে, তা বন্ধ করা হোক। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেই বক্তব্য মেনে নিয়েছে।' এই নির্দেশিকার ফলে ন্যাচারাল চায়ের বিক্রি অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। বিজয়গোপাল চক্রবর্তী  আরও যোগ করেন, এইসব হার্বাল চায়ের মধ্যে ক্যামেলিয়া সিনেনসিসের লেশমাত্র নেই। ফলে, এগুলিকে কোনও ভাবেই চা বলা যায় না!

এগুলি 'চা'ই নয়?

যদিও বর্তমান সময়ে হার্বালটির বিপুল চাহিদা। আর সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ডুয়ার্সের কিছু বাগান এই চা উৎপাদন শুরু করেছিল। তবে, কেন্দ্রের এই নতুন নির্দেশিকায় তাদের দুশ্চিন্তা বাড়ল। 'তুলসী টি'কে কিংবা 'টারমারিক টি'কে যদি 'চা' বলেই বিক্রি না করা যায়, তাহলে আদৌ বাজার ধরে রাখা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে তাঁরা।

সাধারণ 'চা'-ই যথেষ্ট

চা-বিক্রেতারা অবশ্য বলছেন, কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত সঠিক। জলপাইগুড়ির চা বিক্রেতা নীরজ সিনহা বলেন, '''হার্বাল টি'র জন্য 'এমনি চা'য়ের বিক্রি কমে গিয়েছে। অনেক বাগানও হার্বাল টি বানাতে শুরু করেছে। আমার মনে হয়, চায়ের নিজস্ব যে গুণ রয়েছে, সেটাই যথেষ্ট।'' জলপাইগুড়ির মহিলা চা প্রস্তুতকারক শ্যামশ্রী রায় কর্মকার বলেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশে চায়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।' 

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

