/মিড-ডে মিলের মাংসে শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকীর খাওয়াদাওয়া? মারাত্মক ঘটনা! তুলকালাম নদিয়ার স্কুলে

বিশ্বজিৎ মিত্র: মিড-ডে মিলের মাংস দিয়ে নাকি শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে। স্কুলপড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের মাংস চুরি করে হচ্ছে স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকীর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। নদিয়ার শান্তিপুরের এক প্রাইমারি স্কুলে ঘটেছে এমনই মারাত্মক ঘটনা। আর সেই অভিযোগে তুমুল অশান্তি।
একদিকে কলকাতার হাইকোর্টে যখন কলকাতার প্রাইমারি স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া ও মিড ডে মিল থেকে ডিম, মাছের মতো আমিষ খাবার বাদ দিয়ে রাজমা, ডাল খাওয়ানোর বিষয়ে মামলা দায়ের হয়েছে, তখন অন্যদিকে মিড ডে মিল নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড নদিয়ার স্কুলে। নদিয়ার শান্তিপুরের নতুন পাড়া জনকল্যাণ বুনিয়াদি শিক্ষালয়ের ঘটনা। মিড-ডে মিলের খাবার চুরি নিয়ে রীতিমতো শিক্ষক ও মিড ডে মিল কর্মীদের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়।
মিড-ডে মিল কর্মীদের অভিযোগ, পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ খাবার ও মাংস চুরি করে স্কুলের মধ্যেই শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকী পালনের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষকদের পালটা অভিযোগ, মিড-ডে কর্মীরাই পড়ুয়াদের খাবারে ভাগ বসান। প্রতিদিন তাঁরা রান্না করা খাবার বাড়ি নিয়ে যান! তাঁরা কোনও খাবার চুরি করেননি। দুপক্ষের বচসায় অশান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় শান্তিপুর থানার পুলিসকে।
এই ঘটনা জানতে পেরে স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারাও। অভিযোগ, অনেকদিন ধরেই পড়ুয়াদের ঠিকঠাক পরিমাণে খাবার দিচ্ছিল না স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, স্কুল থেকে তাদের বাচ্চারা প্রাপ্য পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছিল না। রান্না করা খাবার মাঝে মাঝেই স্কুলের বাইরে চলে যাচ্ছিল বলেও দাবি করেন তাঁরাও। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্কুলে।
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