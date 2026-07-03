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মিড-ডে মিলের মাংসে শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকীর খাওয়াদাওয়া? মারাত্মক ঘটনা! তুলকালাম নদিয়ার স্কুলে

Mid Day meal controversy: মিড-ডে মিল কর্মীদের অভিযোগ, পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ খাবার ও মাংস চুরি করে স্কুলের মধ্যেই শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকী পালনের আয়োজন করা হয়েছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, অনেকদিন ধরেই পড়ুয়াদের ঠিকঠাক পরিমাণে খাবার দিচ্ছিল না স্কুল কর্তৃপক্ষ।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 03, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:39 PM IST
মিড-ডে মিলের মাংসে শিক্ষকের বিবাহবার্ষিকীর খাওয়াদাওয়া? মারাত্মক ঘটনা! তুলকালাম নদিয়ার স্কুলে
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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