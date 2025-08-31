English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Murshidabad School: স্কুলে তাণ্ডব! ঘুমন্ত শিক্ষকদের উপরে চড়াও ছাত্ররা, উইকেট-রড-লাঠি দিয়ে...

Murshidabad School:  'রাতে এভাবে ক্লাস টেনের কিছু ছাত্র যে হামলা চালাবে; তা ভাবা যায়নি'। তোলপাড় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 31, 2025, 10:50 PM IST
Murshidabad School: স্কুলে তাণ্ডব! ঘুমন্ত শিক্ষকদের উপরে চড়াও ছাত্ররা, উইকেট-রড-লাঠি দিয়ে...

সোমা মাইতি: রাতে অন্ধকারে স্কুলে তাণ্ডব। হাতে উইকেট,রড,লাঠি। ঘুমন্ত অবস্থা শিক্ষকদের বেধড়ক মারধর করল পড়ুয়ারাই! গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৫ শিক্ষক। তুমুল চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আহতেরা সকলেই বেলেডাঙা আল আমিন মিশনের শিক্ষক। রাতেই স্কুলেই ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, রাত তখন দেড়টা। শনিবার মুখে কাপড় বেঁধে স্কুলে ঢোকে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। এরপর বিদ্যুত্‍ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ঘুমন্ত শিক্ষকদের উপর চড়াও হয় তারা। উইকেট,রড,লাঠি নিয়ে চলে বেধড়ক মারধর! শেষে স্কুলে সিসিটিভি ভেঙে শিক্ষকদের মোবাইল নিয়ে চলে যায় হামলাকারীরা। 

ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত শিক্ষকরা। আহত শিক্ষক জানান, খেলার সময়ে ক্লাস টেন ও নাইনে ছাত্রদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। ক্লাস টেনে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেছিল। বলা হয়েছিল, পরীক্ষার পর সমস্য়ার সমাধান করা হবে। তাঁর কথায়, 'রাতে এভাবে ক্লাস টেনের কিছু ছাত্র যে হামলা চালাবে; তা ভাবা যায়নি'। আহতদের আশঙ্কা, ছাত্রদের ইন্ধন দিয়েছেন স্কুলেরই শিক্ষক। বস্তুত, আল আমিন কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ। আল আমিন মিশনের তরফে জাকির হোসেন মন্ডল অবশ্য জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে । তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

