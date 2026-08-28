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জনগণনার আবহে রাজ্যের সরকারি স্কুল এবার সপ্তাহে মাত্র তিনদিন? প্রশাসনিক নির্দেশিকায় তোলপাড় শিক্ষামহল

West Bengal Govt Teacher's duty in Census:  বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৩১ জন হলেও তার মধ্যে ২৫ জনকেই জনগণনার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে মাত্র ৬ জন শিক্ষককে দিয়ে প্রতিদিন ১ হাজারের বেশি পড়ুয়ার নিয়মিত ক্লাস চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:44 PM IST
জনগণনার আবহে রাজ্যের সরকারি স্কুল এবার সপ্তাহে মাত্র তিনদিন? প্রশাসনিক নির্দেশিকায় তোলপাড় শিক্ষামহল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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