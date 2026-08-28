/জনগণনার আবহে রাজ্যের সরকারি স্কুল এবার সপ্তাহে মাত্র তিনদিন? প্রশাসনিক নির্দেশিকায় তোলপাড় শিক্ষামহল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ি বাড়ি চলছে জনগণনার কাজ। এই সরকারি দায়িত্ব পালনে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। কিন্তু তার জেরেই এবার বড় সংকটের মুখে জলপাইগুড়ির প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। সিংহভাগ শিক্ষক জনগণনার কাজে বাইরে থাকায় স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের সপ্তাহে মাত্র তিনদিন আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে।
জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম পরিচিত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফণীন্দ্রদেব প্রাথমিক বিদ্যালয়। হাইস্কুল ক্যাম্পাসে সকালে চলা এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১,১৪৩ জন। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ৩১ জন হলেও তার মধ্যে ২৫ জনকেই জনগণনার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে মাত্র ৬ জন শিক্ষককে দিয়ে প্রতিদিন ১ হাজারের বেশি পড়ুয়ার নিয়মিত ক্লাস চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষক সংকটের কারণে ক্লাসে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় সাময়িক সমাধানের পথ হিসেবে পড়ুয়াদের সপ্তাহে তিনদিন স্কুলে আসার নির্দেশ দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহিরুল ইসলাম জানান, পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় অভিভাবকদের একাংশের সম্মতি ও প্রস্তাব মেনেই এই বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। বিষয়টি ইতোমধ্যেই জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক-সহ শিক্ষাদফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।
একই চিত্র ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ি সদর প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়েও। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ দে জানিয়েছেন, তাঁদের ৩৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ২২ জনই বর্তমানে জনগণনার কাজে যুক্ত। ফলে মাত্র ১১ জন শিক্ষককে নিয়ে সব ক্লাস একসঙ্গে পরিচালনা করা কার্যত অসম্ভব। প্রধান শিক্ষকের কথায়, পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলে সব পড়ুয়াকে নিয়ে রোজ নিয়ম মেনে ক্লাস চালানো যায় না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁদেরও এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।
স্কুলগুলির এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিভাবকদের বড় একটি অংশ। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনিক কাজের জন্য স্কুল বন্ধ রাখা বা ক্লাসের দিন কমিয়ে দেওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সপ্তাহে মাত্র তিনদিন ক্লাস হলে ছোট ছোট পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। সরকারি কাজের পাশাপাশি বিকল্প শিক্ষক বা প্যারাটিচার দিয়ে প্রতিদিন ক্লাস স্বাভাবিক রাখা উচিত ছিল বলেই তাঁদের দাবি।
এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, জনগণনার কাজ যেমন জরুরি ও নিয়ম মেনে চলবে, তেমনই স্কুলের পঠনপাঠনও কোনওভাবেই বন্ধ রাখা যাবে না। স্কুল স্বাভাবিক নিয়মেই চালু রাখতে হবে।
প্রশাসনের এই নির্দেশের পর এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক জনগণনার কাজে নিযুক্ত থাকলে কীভাবে প্রতিদিন স্কুল চালু রাখা সম্ভব হবে? শিক্ষাদপ্তর কি দ্রুত কোনও বিকল্প ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করবে, নাকি শিক্ষকদের টানাপোড়েনে ব্যাহত হবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা? এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় এখন উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও শিক্ষা মহল।
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