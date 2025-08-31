Howrah: হাত-পা ধুতে পুকুরে নামতেই তলিয়ে গেল কিশোর! সাঁতার না জেনেও বন্ধুকে বাঁচাতে ঝাঁপ, সেও...

Howrah: হাত-পা ধুতে পুকুরে নামতেই তলিয়ে গেল কিশোর! সাঁতার না জেনেও বন্ধুকে বাঁচাতে ঝাঁপ, সেও...
Howrah: বেলুড়ে দুই কিশোরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া। জানা যায়, পুকুরে হাত-পা ধুতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। সাঁতার না জানায় তলিয়ে যায় কিশোর, তাকে বাঁচাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ দেয় তার এক বন্ধু। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেও সাঁতার না জানায়, দুজনই ডুবে গিয়ে প্রাণ হারায়।
দেবব্রত ঘোষ: খেলার শেষে পুকুরে হাত-পা ধুতে নেমে তলিয়ে গেল এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারাল তারই অন্য এক বন্ধু। দুই ছাত্রের মৃত্যুতে বেলুড়ে শোকের ছায়া।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: সপ্তাহ শুরুতেই বৃষ্টির তাণ্ডব! দক্ষিণের সব জেলায় ফের প্লাবন, আবহাওয়ার বড় আপডেট...
শনিবার বিকালে লিলুয়ার খেলার মাঠ থেকে খেলে বাড়ি ফিরছিল বেলুড়ের দুই ছাত্র। ফেরার পথে বেলুড়ের টিফিন বাজার এলাকার নোনা পুকুরে হাত পা ধুতে জলে নেমেছিল গুড্ডু গোঁদ। হঠাৎই পা পিছলে সে জলে তলিয়ে যেতে থাকে। সাঁতার জানত না সে। এই দেখে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা গুড্ডুর বন্ধু অঙ্কিত মিশ্রা তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে তারা দু'জনেই সাঁতার না জানায় পুকুরের জলে তলিয়ে যায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য সঙ্গীদের চেঁচামেচিতে এলাকার লোকজন ছুটে আসে। তারাই জলে নেমে দুজনকে তুলে হাসপাতালে পাঠালে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে।
আরও পড়ুন:Narendra Modi To Meet Xi Jinping: ট্রাম্পের শুল্ক চাপে এক ভারত-চিন! গলছে বরফ? ৭ বছর পর রবিতেই...
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে হাওড়ায় বালিটিকুড়িতে ঝিলে স্নান করতে নেমে প্রাণ হারায় এক যুবক। জানা গিয়েছে, বালিটিকুড়ি ইএসআই হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাতেই ওই ঝিল। দীর্ঘক্ষণ ঝিলে স্নান করতে নামলেও আর ওঠেনি মহম্মদ সুফিয়ান নামে ওই যুবক।
মৃতের পরিবারের অভিযোগ বন্ধুরাই সকালে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সুফিয়ান সাঁতার জানত। কিন্তু তাহলেও কী করে সে ডুবে মারা যেতে পারে? প্রশ্ন পরিবারের। এই ঘটনায় মৃতের এক বন্ধুকে আটক করে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)