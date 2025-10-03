Berhampore Horror: ঠাকুর দেখানোর নামে কিশোরীকে ছিঁড়ে খেল ৩ বর্বর! বীভত্স বহরমপুর...
Berhampore: ঠাকুর দেখানোর নাম করে কিশোরীকে ইটভাটায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ। বহরমপুরের তিন বর্বরকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ইতোমধ্যেই কিশোরীর মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়ে গিয়েছে।
সোমা মাইতি: পুজোয় ঠাকুর দেখার নাম করে ১৪ বছরের কিশোরীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় তারই এক পরিচিত। কিন্তু পুজো মণ্ডপে না গিয়ে স্থানীয় একটি ইট ভাটায় নিয়ে গিয়ে তাকে গনধর্ষণ করে। এমন অভিযোগ উঠেছে বহরমপুরের সাটুইয়ের তিন যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনায় বুধবার রাতে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিস। বৃহস্পতিবার তাদের জেলার একটি বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছেন।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: শক্তি হারাচ্ছে নিম্নচাপ! তার আগে দক্ষিণের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা...
জেলা পুলিসের এক আধিকারিক জানান, ওই তিনজনের বিরুদ্ধে বুধবার আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তারপরে তিনজনের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারও করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ১৪ বছর বয়সি ওই কিশোরীকে তারই পরিচিত এক যুবক পুজোয় ঠাকুর দেখানোর নাম করে ডাকে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ওই যুবকের মোটরবাইকে করে বেরিয়েছিল ওই কিশোরী। তাদের সঙ্গে আরও দুই যুবক অন্য একটি মোটরবাইকে ছিল। অভিযোগ পুজো মণ্ডপে না গিয়ে ওই কিশোরীকে স্থানীয় একটি জনমানবহীন ইট ভাটায় নিয়ে যায়।
সেখানে এক যুবক তাকে ধর্ষণ করে। বাকি দুজন তাকে সহযোগিতা করে বলে অভিযোগ। ওই কিশোরী বাড়ি ফিরে বিষয়টি তার পরিবারকে জানায়। পরের দিন ওই কিশোরী স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ওই নাবালিকার বুধবার জেলার একটি হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে বলে জেলা পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।
আরও পড়ুন:South 24 Parganas: রক্তাক্ত একাদশীর সকাল! গলার নলি কেটে খুন, হাড়হিম...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)