Zee News Bengali
  • Bengal Weather Update: সকালে কুয়াশা, রাতে শিশির! তাপমাত্রার পারদ আরও নামবে, বর্ধমান আর বীরভূমে...

Bengal Weather Update: সকালে কুয়াশা, রাতে শিশির! তাপমাত্রার পারদ আরও নামবে, বর্ধমান আর বীরভূমে...

Bengal Weather Update: চলতি মরশুমের শীতলতম দিন। আজ, মঙ্গলবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় গোটা রাজ্যেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমেছে অনেকটাই।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 6, 2026, 06:52 PM IST
Bengal Weather Update: সকালে কুয়াশা, রাতে শিশির! তাপমাত্রার পারদ আরও নামবে, বর্ধমান আর বীরভূমে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর শীত! মাত্র ৭২ ঘণ্টায় তাপমাত্রার পারদ নেমে দিয়েছে ১০-র নিচে! ঠান্ডায় জুবুথুব গোটা রাজ্য। শীত কি কমবে না? আপাতত তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং বিক্ষিপ্তভাবে শৈতপ্রবাহের সম্ভাবনা বর্ধমান এবং বীরভূমে।

চলতি মরশুমের শীতলতম দিন। আজ, মঙ্গলবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় গোটা রাজ্যেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমেছে অনেকটাই। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, এর আগে ১০-এর নিচে ছিল  ২০১৩ সালে ৯ জানুয়ারি, ৯ ডিগ্রি।  আর সবচেয়ে কম তাপমাত্রা বা রেকর্ড ঠান্ডা পড়েছিল ১২৬ বছর আগে!১৮৯৯ সালের ২০ জানুয়ারি তাপমাত্রা ছিল  ৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাঝে ২০২৩ ও ২০১৮ সালেও ১০ ডিগ্রি তাপমাত্রা হয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ
---
গতকাল সোমবার রাতেই বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট  নিম্নচাপ রেখা তৈরি হয়েছে। এখন যেটি অবস্থান করছে  দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের।  আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর আগামী ৪৮ ঘণ্টার সেই নিম্নচাপটি সরে যাবে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। ফলে  উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা ঠান্ডা হাওয়ার গতিবেগ বেড়েছে। ফলে শীত পড়েছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস
---
আগামী কয়েকদিন আবহাওয়ার বিশেষ কোনও হেরফের হবে না। যেমন ঠাণ্ডা পড়েছে, তেমনিই থাকবে গোটা রাজ্যে। শুধুমাত্র বর্ধমান ও বীরভূমের বিক্ষিপ্ত শৈত্য়প্রবাহের সম্ভাবনা। আগামী সাতদিন থেকে চারদিন পর্যন্ত আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। চার দিন থেকে পর থেকে ২ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ফলে আগামী দিন গোটা রাজ্যেই, বিশেষ করে বীরভূম, ২ বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, দুই চব্বিশ পরগনায় ঠান্ডা থাকবে। শুধু বীরভূম এবং বর্ধমানের বিক্ষিপ্ত ভাবে শৈত্যপ্রবাহ চলবে।

তাপমাত্রা আরও নামবে উত্তরবঙ্গে
--
আগামী চার দিন ঠান্ডা বজায় থাকবে  মালদা,  দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। দক্ষিণবঙ্গের থেকে স্বাভাবিক তাপমাত্রা আরও তিন থেকে চার ডিগ্রি কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চার থেকে ছয় ডিগ্রি। সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা। দুপুরের আগে পর্যন্ত শিশির পড়ার সম্ভাবনা। ঘন থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও বীরভূমে। বাকি সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। 

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা
--
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামীকাল, বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০-র কাছাকাছি থাকবে। আর সর্বোচ্চ? ১৮-র আশেআশে থাকবে। সকালের দিকে কুয়াশা, রাতে শিশির পড়বে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

