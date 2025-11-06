English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Weather Update: পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে একটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। এটি উত্তর বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারের দিকে অবস্থান করছে

Nov 6, 2025, 07:45 AM IST
West Bengal Weather Update: গত ২৪ ঘণ্টায় নামল তাপমাত্রা, শীতের পথে বাধা হতে পারে ঘূর্ণাবর্ত!

অয়ন ঘোষাল: গত ২৪ ঘণ্টায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা পতন কলকাতায়। দিনের তাপমাত্রা ৩০ থেকে নেমে ২৯ এর ঘরে। রাতের তাপমাত্রা ২২.৫ থেকে নেমে ২১.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৫০ শতাংশের নিচে নেমে যাওয়ায় ভোরের কলকাতায় হালকা শীতের ভাব। আজ উপকূলের জেলা বাদ দিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ। 

উত্তরবঙ্গে পারদ পতন শুরু। সামান্য করে নামতে শুরু করেছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে দার্জিলিংয়ের রাতের পারদ ৭ বা ৮ ডিগ্রিতে নামতে পারে। মনোরম আবহাওয়া উত্তরের সমতল এবং তরাই অঞ্চলে। 

পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে একটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। এটি উত্তর বাংলাদেশ হয়ে মায়ানমারের দিকে অবস্থান করছে। এর তেমন প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে আর থাকছে না। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা ছাড়া আর মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই এই রাজ্যের কোথাও।

আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত খুব উল্লেখযোগ্য পারদ উত্থান পতন নেই গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। তবে পশ্চিমের জেলায় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এই সপ্তাহের শেষ দিকে। 

কলকাতায় অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ রাতে এবং ভোরে। বেলা বাড়লে তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার জেরে কিছুটা উষ্ণ অনুভূতি। বিকেলের পর ফের মনোরম আবহাওয়া। আপাতত কলকাতায় কোনো বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

WB Weather Update Winter in Bengal Rain In Bengal
