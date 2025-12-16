English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন! ২০১৯-র পর শীতের এই ইনিংস দেখেনি রাজ্য...

West Bengal Weather Update: রাজ্যে অন্তত ষ্টেডি শীতের ব্যাটিং। সকাল সন্ধ্যা শীতের আমেজ বহাল থাকার পূর্বাভাস। ডিসেম্বরে শীতের স্থায়ী স্থিতিশীল ইনিংস ২০১৯-এর পর আর দেখেনি রাজ্য। 

Reported By: সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 16, 2025, 10:42 AM IST
Bengal Weather Update: ফের পারদ পতন! ২০১৯-র পর শীতের এই ইনিংস দেখেনি রাজ্য...

অয়ন ঘোষাল: একদিন ১৬ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে ফের পারদ পতনে ১৫ এর ঘরে নেমে এল রাতের কলকাতা। মাঝে একটি রাত বাদ দিলে চলতি মরশুমে এই নিয়ে ৯ দিন ১৫ ডিগ্রির ঘরে রাতের পারদ। ডিসেম্বরে শীতের স্থায়ী স্থিতিশীল ইনিংস ২০১৯ এর পর আর দেখেনি রাজ্য। 

Add Zee News as a Preferred Source

ষ্টেডি শীতের ব্যাটিং:

একটানা স্বাভাবিকের নিচে থাকা পারদে রাজ্যে অন্তত ষ্টেডি শীতের ব্যাটিং। আরো অন্তত ৬ থেকে ৭ দিন এই ইনিংস চলবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক/দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো ওঠানামা করবে। সকাল সন্ধ্যা শীতের আমেজ বহাল থাকার পূর্বাভাস। 

আরও পড়ুন:SIR in Bengal: বাংলায় রেজাল্ট আউট! SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশ, কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম...

কুয়াশার ঘনঘটা:

পশ্চিমের ও উপকূল সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা হালকা থেকে মাঝারি। দু এক জায়গায় দৃশ্যমানতা সামান্য কমবে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার ঘনঘটা হতে পারে অন্তত চার জেলাতে। দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিন মাঝারি কুয়াশা দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে। 

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা:

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরে। নতুন করে তৃতীয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে কাল ১৭ ডিসেম্বর। দক্ষিণ পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন লাক্ষাদ্বীপ এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

পশ্চিমে কনকনে ঠান্ডা:

পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা সামান্য নিচে থাকবে আগামী কয়েক দিন। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং উপকূলের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-সহ সংলগ্ন এলাকায়। 

উত্তরবঙ্গে:

উত্তরবঙ্গে সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। পার্বত্য এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কোথাও ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে। দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৯ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

আরও পড়ুন:SIR in Bengal: SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশের আগেই লিস্ট-আউট! ডানকুনিতে ক্যাম্প করে BLO নিজেই...

ভিন রাজ্যে:

শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি কর্ণাটক এবং তেলঙ্গানাতে । ঘন কুয়াশা থাকবে রাজধানী দিল্লিতে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়েও কুয়াশার ঘনঘটা। কুয়াশা হবে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Bengal Weather UpdateWest Bengal cold wavetemperature drops in BengalWeather news todayBengal Winter Update
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বাংলায় রেজাল্ট আউট! SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশ, কোথায়, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম...
.

পরবর্তী খবর

Zee Media won ENBA Awards: মর্যাদার এনবিএ-তে একাই ৯১ Zee! সাংবাদিকতার স্বকীয়তায় স্বীকৃতি, জ...