English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: আরও নামবে তাপমাত্রা! টানা এক সপ্তাহ চলবে শীতের স্পেল, চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণাবর্তও

Bengal Weather Update: জমিয়ে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Dec 11, 2025, 10:08 AM IST
Bengal Weather Update: আরও নামবে তাপমাত্রা! টানা এক সপ্তাহ চলবে শীতের স্পেল, চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণাবর্তও

অয়ন ঘোষাল: শীতের পরশ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য নেই। এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সাতদিন শীতের স্পেল। উত্তুরে হাওয়া বইছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার নিচে অবস্থান করছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপকূল ও সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা হালকা থেকে মাঝারি। দু এক জায়গায় দৃশ্যমানতা সামান্য কমবে। তবে ঘন কুয়াশার কোন সতর্কবার্তা নেই। সাতদিন উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ থাকবে। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা। পার্বত্য এলাকায় ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী সাতদিন। উত্তরবঙ্গের সমতল ও মালদা সহ অন্যান্য জেলাতে ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া দপ্তরের। তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য হবে না।

সিস্টেম। 

দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে জম্মু কাশ্মীর এলাকায়। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ১৩ই ডিসেম্বর আসবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ওয়েষ্টার্লি জেট স্ট্রীম রয়েছে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব বাংলায় কতটা পড়বে তা আপাতত বোঝা যাচ্ছে না।

দক্ষিণবঙ্গ 

জমিয়ে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। বড়সড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা/ ধোঁয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া; বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই।

আরও পড়ুন- হচ্ছেটা কী! হাতে মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র, ওড়িশায় একশোর বেশি বাঙালির ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল উন্মত্ত জনতা...

আরও পড়ুন-মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হায়দরাবাদ থেকে আসছে ৮ বাউন্সার...

কলকাতা

কলকাতায় আজ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।যদিও সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা। আজ পশ্চিমের জেলায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে আগামী কয়েক দিন। 

আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপকূল ও সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা হালকা থেকে মাঝারি। দু এক জায়গায় দৃশ্যমানতা সামান্য কমবে। তবে ঘন কুয়াশার কোন সতর্কবার্তা নেই। সাতদিন উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ থাকবে। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গ
 
উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।

দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রিতে নামলো পারদ। আগামী সাত দিনে দার্জিলিং সহ পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। মালদা সহ-সমতলের জেলায় ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। 

সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। পার্বত্য এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কোথাও ৯০০ থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

কলকাতায় আজকেও ১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। শীতের আমেজ চলবে। সপ্তাহের মাঝে সামান্য নামতে পারে পারদ। ১৪ ডিগ্রি থেকে ১৬ ডিগ্রির মধ্যেই থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। 

##মূলত পরিষ্কার আকাশ। সকালে হালকা কুয়াশা/ ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ। দিনেও শীতের অনুভূতি। রাত ও দিনের দুটো সময়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। 

 কলকাতার তাপমান আজ সর্বনিম্ন ১৫.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৭ থেকে ৯০ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে। 
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি মহারাষ্ট্র মারাঠাওয়াড়া কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানা তে শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি। শৈত্য প্রবাহের মতন পরিস্থিতি ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ ওড়িশাতে। 

ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি হিমাচল উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Bengal WeatherWinter in BengalRain In Bengal
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: আসরে এবার ফুরফুরার পীরজাদা! ছাব্বিশের শুরুতেই ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে সংবিধান পাঠ...
.

পরবর্তী খবর

Khajuraho Food Poisoning: খতরনাক খাজুরাহো! হোটেলে এলোমেলো পড়ে ৪ জনের লাশ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা...