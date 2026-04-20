Heatwave alert 43 degree this week: এই সপ্তাহেই ৪৩ ছাড়াবে পারদ, টানা ৩ দিন ব্যাপী তাপপ্রবাহের অ্যালার্ট জারি

IMD Heatwave Alert: ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের কর্মকর্তাদের মতে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা গরম হাওয়া এবং দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র রোদ থাকার কারণে আগামী কয়েক দিনে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং উত্তর রাজস্থানে তাপমাত্রা বাড়বে। চলবে তাপপ্রবাহও।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 20, 2026, 03:38 PM IST
সোম থেকে শুক্র, কবে কত তাপপাত্রা উঠবে বলে পূর্বাভাস?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই সপ্তাহেই তাপমাত্রা ছাড়াতে পারে ৪৩ ডিগ্রি। সোমবার ও মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৪১–৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। বুধবার থেকে শুক্রবার তা ৪১° সেলসিয়াস থেকে  একলাফে ৪৩° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। ভয়ংকর তাপপ্রবাহ চলতে পারে বেশ কয়েকটি রাজ্যে। সতর্কবার্তা জারি করল ভারতীয় মৌসম ভবন। 

রবিবারই দিল্লির বেস স্টেশন সফদরজং অবজারভেটরিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০.১°C। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) ইতিমধ্যেই বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করেছে। যেখানে তাপমাত্রা ৪৩°C পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা।

গত শুক্রবার দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১°C। তবে সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া বদলে যায়। শহরের বিভিন্ন অংশে প্রবল বৃষ্টি, ঝড়জল শুরু হয়। যার জেরে শনিবার তাপমাত্রা ৪০°C-এর নীচে নেমে যায়। কিন্তু তারপরেও সেই স্বস্তি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা গরম হাওয়া এবং দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র রোদ থাকার কারণে আগামী কয়েক দিনে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং উত্তর রাজস্থানে তাপমাত্রা বাড়বে। চলবে তাপপ্রবাহও। রবিবারই উত্তর দিল্লির রিজ অবজারভেটরি ছিল সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান। যেখানে তাপমাত্রা ছিল ৪১.৮°C। এরপরেই ছিল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মুঙ্গেশপুর, যেখানে তাপমাত্রা ছিল ৪১°C।

ভারতীয় মৌসম ভবন জানাচ্ছে, সোমবার ও মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে প্রায় ৪১–৪২°C। বুধবার থেকে শুক্রবার তা ৪১°C থেকে ৪৩°C-এর মধ্যে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত কোনও দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ৪০°C বা তার বেশি হয় এবং স্বাভাবিকের তুলনায় ৪.৫°C বা তার বেশি বেশি থাকে, তাহলে সেটিকে তাপপ্রবাহ বলা হয়। এছাড়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫°C ছুঁলেই তাপপ্রবাহ ঘোষণা করা হয়। এখন চলতি সপ্তাহে দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং উত্তর রাজস্থানে তাপমাত্রার পারদ ৪৩ ডিগ্রি ছোঁওয়ার সাথে সাথেই তাপপ্রবাহ চলবে বলে পূর্বাভাস।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

