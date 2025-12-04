West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকে শীতে কাঁপবে বাংলা, ধপ করে পারদ পড়বে অনেকটাই
West Bengal Weather Update: লেপ কম্বল সোয়েটার বের করার দিন এল ডিসেম্বরে।
অয়ন ঘোষাল: সোমবার রাতে ২০.০ ডিগ্রি। মঙ্গলবারে ১৭.৭ ডিগ্রি। আর বুধবার রাতের তাপমাত্রা নামল ১৫.৬ ডিগ্রিতে। অর্থাত্ গত ৭২ ঘণ্টায় কলকাতায় রাতের তাপমাত্রায় প্রায় ৫ ডিগ্রি পতন। লেপ কম্বল সোয়েটার বের করার দিন এল ডিসেম্বরে।
নভেম্বর ছিল ঘূর্ণিঝড়ের মাস। লং টার্ম ফোরকাস্ট অনুয়ায়ী বঙ্গোপসাগরে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় সেনোয়ার এবং দিতোয়া বারবার উত্তুরে হাওয়ার গতিপথ আটকে দিয়েছিল। বাধা মুক্ত হতেই স্বমহিমায় শীত।
৫ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে শৈত্য বলয় জার (ZEAR)। বিগত ১০ বছরের রেকর্ড ভেঙে ডিসেম্বরের এই ১৪ দিন গোটা দেশ এবং গোটা বাংলায় উল্লেখযোগ্য পারদ পতন হতে পারে বলে একাধিক আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা মডেল দাবি করছে।
রাজ্যে আগামী অন্ততঃ ৭ দিন কোনো বৃষ্টি মেঘলা আকাশ বা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস নেই। পরিষ্কার থাকবে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকা। ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় জেলায় জেলায় আরো ২ ডিগ্রি পর্যন্ত পারদ নামতে পারে। কলকাতার পারদ উইকেন্ডে নেমে যেতে পারে ১৪ ডিগ্রির ঘরে।
পশ্চিমের জেলায় সপ্তাহের শেষে কোথাও কোথাও পারদ নামতে পারে ১১ ডিগ্রি বা তার নিচে। মাঝে উত্তর পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শীতল হাওয়ার যোগানে সামান্য ভাটা পড়তে পারে। তবে মোটের ওপর ডিসেম্বরে অন্ততঃ ১৪ দিন জমজমাট শীতের আমেজ রাজ্যজুড়ে।
শৈল রাণী দার্জিলিং এই মরশুমে কাল রাতে প্রথমবার ৫ ডিগ্রির নিচে পারদ নামালো। কলকাতায় আজ এই মরশুমের এখনও পর্যন্ত শীতলতম দিন। গোটা উত্তরবঙ্গে পরিষ্কার আকাশ এবং শীতল হাওয়ার দাপট। শুক্রবারের পর সমগ্র উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা বাড়বে কুয়াশার দাপট।
ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া তামিলনাড়ু পুদুচেরি এবং অন্ধ্র উপকূল থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে একই জায়গায় অবস্থান করলেও শক্তি হারিয়ে একটি সাধারণ লঘু চাপে পরিণত হয়েছে। নতুন করে এর জেরে আর দূর্যোগের কোনো আশঙ্কা থাকছে না।
পঞ্জাব মধ্য মহারাষ্ট্র রাজস্থান হিমাচল উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু কাশ্মীরে শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে ঘন কুয়াশার দাপট। কমতে পারে দৃশ্যমানতা।
