Bengal Weather Update: বড়দিন থেকে ঝুপ করে নামবে পারদ, জবুথবু শীতে কাঁপুনির বার্তা রাজ্যে
Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে অতি ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। তবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা
অয়ন ঘোষাল: ক্রিসমাসের আগে পারদ পতন বঙ্গে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী রাতের পারদ ফের নামল ১৪ এর ঘরে। দিনের পারদ এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ২ ডিগ্রি কম। ফলে বড়দিনের প্রাক্কালে জমিয়ে শীতের আমেজ ফিরল কলকাতা সহ গোটা রাজ্যে।
আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে রাজ্যে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে। ফলে জবুথবু শীতে কাঁপুনি ধরার আগাম পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার ঘনঘটা। রাজ্যের কোথাও কোনো বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে কিছু এলাকায় অত্যন্ত ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী দুদিন সকালের দিকে এই ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। বিঘ্নিত হতে পারে দৃশ্যমানতা। এর প্রভাব পড়তে পারে বাগডোগরা বিমানবন্দরে।
দক্ষিণবঙ্গে অতি ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। তবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা।
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে স্বাভাবিকের থেকে এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে রয়েছে। আগামিকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ক্রমশ নামবে পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে চলেছে এই সপ্তাহেই। কলকাতায় এখনও পর্যন্ত শীতলতম দিনের তাপমাত্রা গত রবিবারের ১৪.৪ ডিগ্রি। সেই সিংহাসন এই সপ্তাহে টলে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না আবহাওয়া দফতর।
উত্তরবঙ্গে আজ ক্রিসমাস ইভ পর্যন্ত পারদে কোনো লক্ষ্যনীয় উত্থান পতন নেই। বড়দিন থেকে উত্তরবঙ্গে ঝুপ করে পারদ নামবে। দু তিন দিনে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে কিছু এলাকায়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং সহ পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা। উপরের দিকের পাঁচ জেলায় ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং নিচের দিকের জেলাগুলিতে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৮ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
