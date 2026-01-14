Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকে শুরু কনকনে ঠান্ডার নতুন স্পেল, চলবে কতদিন?
Bengal Weather Update: উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয়। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আগামিকাল ১৫ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার
অয়ন ঘোষাল: স্বাভাবিকের নিচে থাকা দিন ও রাতের পারদ আজ রাতের পর আরো নিচে নামতে পারে। ১৫ থেকে ১৯ জানুয়ারি জাঁকিয়ে শীতের আরেকটা স্পেল। শীতের ব্যাটিং ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো পর্যন্ত। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাতে ভোরে শীতের আমেজ। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ধাপে ধাপে শীত বিদায় পর্ব।
আগামী দু'দিনে আরো কিছুটা নামতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আজ বিকেল থেকে সক্রিয় হবে উত্তুরে হাওয়ার জেড স্ট্রিম। অতি গভীর নিম্নচাপের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তামিলনাড়ু পুদুচেরি উপকূলে। ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতের শীতল হাওয়ার স্রোত অবাধে সারাদিন হু হু করে বইছে বাংলায়। এর জেরে আগামী দু দিনে আরো কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা। জমিয়ে শীতের স্পেল বজায় থাকবে মাঘ মাসের পঞ্চমী পর্যন্ত।
হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলাতে। কিছু এলাকায় কুয়াশা বেলা পর্যন্ত হতে পারে। উত্তরবঙ্গের চার জেলাতে আরো দুদিন ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা।
উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয়। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আগামিকাল ১৫ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার।
উত্তর হরিয়ানা এবং কোমরিন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কিছু এলাকায় বেলা পর্যন্ত কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। আগিমীকাল এবং পরশু সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আজ রাত থেকে কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা। পৌষ সংক্রান্তি থেকে জমিয়ে শীতের স্পেল চলবে।
উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সতর্কবার্তা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা সব জেলাতেই। উত্তরবঙ্গের চার জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ৮ থেকে ১১ ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।
কলকাতার রাতের তাপমাত্রা ১৩.৩ থেকে সামান্য বেড়ে ১৩.৭ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.৭ থেকে সামান্য কমে ২৩.৩ ডিগ্রি।
বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৮০ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘন্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১২ ডিগ্রি থেকে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে।
তামিলনাডু পন্ডিচেরি এবং কড়াইকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। চরম শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানায়। চরম শৈত্য প্রবাহের সঙ্গে শীতল দিনের পরিস্থিতি থাকবে এই রাজ্যগুলিতে।
