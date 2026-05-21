/Bengal Weather Update: সকাল হতেই অস্বস্তি শুরু, দক্ষিণের কয়েকটি জেলায় তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ৪০ ডিগ্রি

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে গরম আর অস্বস্তি বাড়বে। পশ্চিমের বেশ কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের মত পরিস্থিতি। সতর্কবার্তা না হলেও গরম এবং অস্বস্তি চরমে উঠবে
অয়ন ঘোষাল: গতকাল সন্ধের ভিজেছে কলকাতা। ১১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে শহরে। রাতে কিছুটা স্বস্তি মিললেও দিনে সেই স্বস্তি থাকছে না। সকাল ৯ টা থেকেই ফের শুরু তীব্র অস্বস্তি।
ইতিমধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সম্পূর্ণ অংশ এবং আন্দামান সাগরের বেশিরভাগ অংশে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরব সাগরের কিছু অংশ এবং কোমোরিন এলাকায় প্রবেশ করবে। অন্যদিকে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর এর কিছু অংশেও বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা। ভারতের মৌসম ভবনের পূর্বাভাস ২৬ শে মে বর্ষা প্রবেশ করবে কেরলমে।
এদিকে, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস হল, উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারি বৃষ্টি হবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে।
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে গরম আর অস্বস্তি বাড়বে। পশ্চিমের বেশ কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের মত পরিস্থিতি। সতর্কবার্তা না হলেও গরম এবং অস্বস্তি চরমে উঠবে। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছুঁতে পারে।
কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও ফিল লাইক টেম্পারেচার ৪০ এর বেশি অনুভূত হবে। কলকাতা সহ উপকূলের জেলাগুলিতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম এবং অস্বস্তি চরমে উঠবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)