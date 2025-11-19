West Bengal Weather Update: গায়েব হতে চলেছে শীতের আমজে, সাগরে তৈরি হচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত, ফের দুর্যোগ!

West Bengal Weather Update: গায়েব হতে চলেছে শীতের আমজে, সাগরে তৈরি হচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত, ফের দুর্যোগ!
Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে আগামী শনিবার তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত। যা পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে
অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরের পূবালী হাওয়া আগামী অন্তত আরও ৯ দিন দাপাবে দক্ষিণবঙ্গে। বাড়বে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। দোসর হবে বাতাসে বেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। সাময়িক গায়েব হবে শীত। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত তো দূরের কথা, বিগত কয়েকদিনের রাত ও ভোরের শীতের আমেজ গায়েব হতে চলেছে।
আগামী ২০ নভেম্বর উত্তর পশ্চিম ভারতের শীতল হাওয়ার যোগান সাময়িক বন্ধ হবে উত্তরবঙ্গে। আসছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ২০ এবং ২১ নভেম্বর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস করবে উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে। দার্জিলিং কালিম্পং এবং সিকিমের একাংশে ২০ এবং ২১ তারিখ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।
বঙ্গোপসাগরে আগামী শনিবার তৈরি হতে চলেছে শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত। যা পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এই সিস্টেম ২৬ নভেম্বর মৃদু শক্তির একটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে বলে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা দাবি করেছে। ২৭ নভেম্বর এটি অন্ধ্র উপকূলের কলিঙ্গপত্তনম মৎস্য বন্দরের কাছাকাছি স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে বলেও একাধিক আবহাওয়া গবেষণা সংস্থার দাবি।
এই সিস্টেমের জেরে নভেম্বরের ২৭ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সহ ৬ জেলায় আকাশ মেঘলা, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া এবং আর্দ্র অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। উপকূল এবং লাগোয়া কয়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের অনুমান।
জেলায় জেলায় রাতের পারদ চড়তে শুরু করল। কলকাতায় গতকাল রাতের তাপমাত্রা প্রায় ১৯ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। শুক্রবারের মধ্যে সেই তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস।
