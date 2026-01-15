English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
  Bengal Weather Update: রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছে শীত, কনকনে ঠান্ডা আর কতদিন! জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

Bengal Weather Update: রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছে শীত, কনকনে ঠান্ডা আর কতদিন! জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলাতে। কিছু এলাকায় কুয়াশা বেলা পর্যন্ত হতে পারে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা ও ঘনত্ব বাড়বে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Jan 15, 2026, 08:18 AM IST
Bengal Weather Update: রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছে শীত, কনকনে ঠান্ডা আর কতদিন! জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

অয়ন ঘোষাল: টানা ২৩ দিন কলকাতার রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। এই ২৩ দিনের মধ্যে গত রবিবার রাতের তাপমাত্রা ১৫ ছাড়িয়েছিল। বাকি ২২ টি রাত পারদ স্বাভাবিক বা তার নিচে থাকায় সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সব থেকে স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদি একটানা শীতের ইনিংস উপভোগ করল কলকাতা। 

বাংলায় দাপুটে ব্যাটিংয়ের পর শীতের আসন্ন বিদায় বাণী শোনাল হাওয়া অফিস। সোমবার ১৯ জানুয়ারি থেকে রাজ্যজুড়ে একটু একটু করে শীতের কনকনানি ভাব কমতে শুরু করবে। সরস্বতী পুজোর দিন পর্যন্ত রাতে ভোরে শীতের আমেজ বহাল থাকলেও ২৪ জানুয়ারি থেকে প্রথমে দিনের সর্বোচ্চ এবং তার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একটু একটু করে বৃদ্ধি পাবে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ কেটে গেলে শীতের অনুভূতি কার্যত গায়েব হতে শুরু করবে। 

বিদায় বেলার আগে একটা শেষ কামড় দিতে পারে এবারের শীত। আজ রাতের তাপমাত্রা গতকাল রাতের ১৩.২ থেকে নেমে ১২ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছাতে পারে। অন্ততঃ রবিবার পর্যন্ত জোরাল উত্তুরে হাওয়ায় আরো সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা। সোমবার ১৯ তারিখের পর আর পারদ পতনের তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকছে না। 

হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জেলাতে। কিছু এলাকায় কুয়াশা বেলা পর্যন্ত হতে পারে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত কুয়াশার সম্ভাবনা ও ঘনত্ব বাড়বে। উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে আরো দু-তিন দিন কুয়াশার সতর্কবার্তা। ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। 

রবিবারের মধ্যে দক্ষিণ ভারত থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিচ্ছে মধ্যে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে। পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হিমাচল প্রদেশের উপরে অবস্থান করছে। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আজ ১৫ই জানুয়ারি বিকেলে। 

দক্ষিণবঙ্গে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা রাজ্যে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কিছু এলাকায় বেলা পর্যন্ত কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৪/৫ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা থাকবে। 

উত্তরবঙ্গে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি বা ঘন কুয়াশা। উত্তরবঙ্গে  ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। ঘন কুয়াশার দাপট বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে ও। উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী রবিবার পর্যন্ত। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ৮ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।

কলকাতায় রবিবার পর্যন্ত মাঘের জমিয়ে শীতের স্পেল। কলকাতায় ১৩ ডিগ্রির ঘরে পারদ। আজ বা কাল রাতে আরো কিছুটা নামতে পারে পারদ। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। বেলা বাড়লে আকাশ পরিস্কার। শুক্র-শনি এবং রবিবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে। মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ১৩.৭ থেকে কমে ১৩.৩ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.৩ থেকে কমে ২৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৮০ শতাংশ।

চরম শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা রাজধানী দিল্লি; পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানা। শৈত্য প্রবাহের সাধারণ সতর্কতা হিমাচল প্রদেশ ঝাড়খন্ড ওড়িশা রাজস্থানে। ঘন কুয়াশার চরম সতর্কতা রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। ঘন কুয়াশা থাকবে বিহার ওড়িশা উত্তর প্রদেশ , হিমাচল প্রদেশ জম্মু-কাশ্মীর লাদাখ মোজাফফরাবাদ উত্তরাখন্ড আসাম এবং মেঘালয়ে।

