Bengal Weather Update: নিম্নচাপে উল্টোফল! আরও নামবে রাতের তাপমাত্রা, শীত এবার লম্বা রেসের ঘোড়া

Bengal Weather Update: নিম্নচাপে উল্টোফল! আরও নামবে রাতের তাপমাত্রা, শীত এবার লম্বা রেসের ঘোড়া
Bengal Weather Update: চিরাচরিত ধারণা ছিল বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে ঠান্ডা কমে। এবার হল ঠিক উল্টোটা
অয়ন ঘোষাল: কনকনে শীত থেকে খানিকটা স্বস্তি। দিনের তাপমাত্রা অন্তত ১৮ ডিগ্রি থেকে বেড়ে হল ২২ ডিগ্রি। তার পরেও ঠান্ডার দাপট কমছে না বাংলায়। কারণ একটি গভীর নিম্নচাপ। পৌষের নিম্নচাপ শাপে বর হল বাংলায়।
চিরাচরিত ধারণা ছিল বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হলে ঠান্ডা কমে। এবার হল ঠিক উল্টোটা। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় তৈরি নিম্নচাপ আজ ভোর রাতে পরিণত হল গভীর নিম্নচাপে। ফলে সমুদ্রের দিক থেকে আসা জলীয় বাষ্পের সবটুকু সে একাই টেনে নিল। এর জেরে উত্তর পশ্চিম ভারতের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আরও তীব্রভাবে অবাধে বইছে গোটা বাংলায়। তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও ফিল লাইক শীতের অনুভূতি কাল রাত থেকে আরো বেড়েছে।
উত্তুরে হাওয়ার দাপট বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ রাতের তাপমাত্রা ফের কিছুটা নামতে পারে গোটা দক্ষিণ বঙ্গ জুড়ে। আজ বীরভূম এবং পূর্ব বর্ধমান জেলায় সরাসরি শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা। উত্তরের দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় শীতল দিনের পরিস্থিতি।
'পাহাড়ি' নামের শৈত্য বলয়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১০ তারিখ। ঠিক এর পরেই শীতধারা নামের আরেকটি শৈত্য বলয় তৈরি হতে চলেছে রাজ্যে। পৌষের একেবারে শেষ লগ্নে ১৩ জানুয়ারি থেকে মাঘের প্রারম্ভিক লগ্ন ২২ জানুয়ারি অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর আগের দিন পর্যন্ত শীত ধারা নামের ওই শৈত্য বলয় দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে।
মাঝে শনি ও রবিবার আরো সামান্য বাড়তে পারে রাতের পারদ। তবে সারাদিন লাগাতার কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় স্রোত ফিল লাইক তাপমাত্রার অনুভূতি কম রাখবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দার্জিলিং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ঘন কুয়াশা। বীরভূম নদীয়া মুর্শিদাবাদ উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কুয়াশার দাপট।
