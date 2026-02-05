English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  West Bengal Weather Update: বিদায় নেওয়ার আগে শেষ কামড়, ধপ করে পড়বে পারদ, থাকবে কতদিন...

West Bengal Weather Update: বিদায় নেওয়ার আগে শেষ কামড়, ধপ করে পড়বে পারদ, থাকবে কতদিন...

West Bengal Weather Update: ত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী চার পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 5, 2026, 09:53 AM IST
West Bengal Weather Update: বিদায় নেওয়ার আগে শেষ কামড়, ধপ করে পড়বে পারদ, থাকবে কতদিন...

অয়ন ঘোষাল:ফের কমবে তাপমাত্রা। আরো একবার কলকাতায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পারদ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা না থাকায় উত্তুরে হাওয়ায় নামবে পারদ। বিদায় এর আগে শীতের আরো একবার চমক। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। বাকি সব জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা সকালের দিকে। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। 

জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ৮ই ফেব্রুয়ারি রবিবার। উত্তর হরিয়ানাতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।
উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে রয়েছে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত।

দক্ষিণবঙ্গ 

শীতের আমেজ বাড়বে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নামবে। রবিবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। আজ ও কাল সকালে এই জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। 

উত্তরবঙ্গ

আজ ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলায়। এই তিন জেলার কিছু এলাকায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নামতে পারে। বাকি সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামিকাল থেকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই।

উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী চার পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাতে ৯ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নিচের দিকের জেলাতে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

কলকাতা 

রাতে ও সকালে শীতের অনুভূতি। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নামবে। কাল থেকে ফের তাপমাত্রা নিম্নমুখী। উইকেন্ডে কলকাতায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পারদ।

ফের উত্তুরে হাওয়া বইবে। আগামী কয়েকদিন শীতল হাওয়ায় নামবে পারদ। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। দু'দিন পর ফের নিম্নমুখী হবে পারদ। কলকাতায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ফের নামতে পারে তাপমাত্রা।

পরিস্কার আকাশ। সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। আপাতত দিনের বেলায় শীত উধাও। সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের অনুভূতি। শীতের অনুভূতি কিছুটা কমবে। 

কলকাতার তাপমান

আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৮৯ শতাংশ। 









