Bengal Weather Update: ফের ঘূর্ণাবর্ত! আগামী ৯ দিন রাজ্যে চলবে...
Bengal Weather Update: জমিয়ে শীতের আমেজ দক্ষিণে। জেলায় জেলায় স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বহাল
অয়ন ঘোষাল: বুধবার দার্জিলিং ৪.৮। পুরুলিয়া ১১। কোচবিহার ১০.৬। শ্রীনিকেতন ৯.৮। কলকাতা ১৫.৮। অর্থাৎ গোটা রাজ্য জুড়ে দরাজ শীত উত্তর দক্ষিণ বা পশ্চিমাঞ্চল কোথাও কোনো খামতি রাখেনি। লা নিনা এবং ঋণাত্মক আই ও ডি জারের প্রভাবে রাজ্যে অত্যন্ত সক্রিয় উত্তুরে হাওয়া। বিগত ৫ বছরের নজির ভেঙে ডিসেম্বরে শীতের লম্বা স্থায়ী ইনিংস অন্ততঃ ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
কলকাতায় আজ লাগাতার ৫ দিন ১৫ ডিগ্রির ঘরে রাতের পারদ। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরো সামান্য পারদ পতনের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও লক্ষ্যনীয় ভাবে টানা ৪ দিন স্বাভাবিকের নিচে। গতকাল দিনের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি। যা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় আড়াই ডিগ্রি কম।
উত্তরবঙ্গে পার্বত্য জেলায় ভোরে ঘন কুয়াশা এবং পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। উত্তরের সমতলের জেলায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। উত্তরে দৃশ্যমানতা দু এক জায়গায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে।
পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে জম্মু কাশ্মীর পার্বত্য এলাকায়। ওয়েষ্টার্লি জেট স্ট্রীম বা সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে উত্তর ভারতে।
আরও পড়ুন-সিদ্ধান্তে সিলমোহর! ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অপ্রত্যাশিত ঘোষণা, বিরাট-রোহিতকে এবার...
আরও পড়ুন-অনবদ্য হার্দিক পাণ্ডিয়া! টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের উড়িয়ে দিল ভারত..
জমিয়ে শীতের আমেজ দক্ষিণে। জেলায় জেলায় স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বহাল। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা/ ধোঁয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। আগামী মঙ্গলবারের পর দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য উত্থান হলেও শীতের আমেজ বহাল থাকবে।
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি ছত্রিশগড় মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা বিদর্ভ উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশা থাকবে ওড়িশাতেও।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)