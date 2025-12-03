English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষে বাড়বে শীতের দাপট, তাপমাত্রা একলাফে নামবে অনেকটাই

West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া' উপকূলের কাছাকাছি শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নিয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 3, 2025, 09:31 AM IST
অয়ন ঘোষাল: আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে। উইকেন্ডে শীতের আমেজ কিছুটা বাড়বে। আগামী ৩-৪ দিনে অন্তত দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। উত্তরবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। আগামী তিন চার দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারে এবং তারপর একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। এমনই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। 

ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া' উপকূলের কাছাকাছি শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নিয়েছে। তামিলনাডু, পুদুচেরি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল থেকে সমুদ্রে চল্লিশ কিলোমিটার গভীরে অবস্থান। এখানেই সাধারণ নিম্নচাপ হয়ে আরও শক্তি ক্ষয় করবে সিস্টেম।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানাতে। নতুন করে ঢুকবে পাঁচই ডিসেম্বর। উত্তর-পূর্ব আসামে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গ 

সামান্য তাপমাত্রা কমলো। কোথাও স্বাভাবিকের প্রায় কাছে রাতের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বাড়বে রাতে ও সকালে। কলকাতায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আরো কমবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তিন চার দিনে অন্তত দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। 

এসপ্তাহে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা ১১/১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। উইকেন্ডে বাড়বে শীতের আমেজ। 

হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। তাপমাত্রার ওঠা নামাতে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গ 

আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।

দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে এর ঘরে। মালদাতে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উইকেন্ডে পার্বত্য এলাকাতেও বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনা।

কলকাতা 

কিছুটা কমলেও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরেই।  রাতের তাপমাত্রা আরো কমবে। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা ক্রমশ বাড়বে। মূলত পরিষ্কার আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে।

মঙ্গলবার ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল কলকাতার পারদ। বুধবার সকালে কমে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। উত্তর পশ্চিমের বাতাস বইছে।  তাপমাত্রা  আরো ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমবে। এই সপ্তাহে শুক্র /শনিবার নাগাদ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমে যেতে পারে কলকাতার পারদ। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

কলকাতার তাপমান
 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৭ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৩ থেকে ৮৬ শতাংশ। 

