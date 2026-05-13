/Bengal Weather Update: আগামী কয়েকদিনে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা, জেলায় জেলায় লু-র মতো গরম হাওয়া

Bengal Weather Update: আগামিকাল বৃহস্পতিবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে
অয়ন ঘোষাল: বৃষ্টির পর্ব কাটিয়ে দক্ষিণবঙ্গে এবার শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টিবিহীন গরম ও তাপমাত্রা বাড়বে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরম পর্যায়ে যাবে। শনিবার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়বে তাপমাত্রা। তবে উত্তরবঙ্গে চলবে ভারী বৃষ্টি। এই বৃষ্টি চলবে শনিবার পর্যন্ত। এরমধ্যে আগামিকাল বৃহস্পতিবার বেশি পরিমাণ বৃষ্টির সম্ভাবনা। এমনটাই বলছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে শনিবারের মধ্যে কোনো কোনো জেলার তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। পশ্চিম ভারতের রাজস্থানের বারমেঢ়ে গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৪৩.৮ ডিগ্রিতে। পশ্চিম ভারতের সেই গরম হওয়া ছত্তীসগঢ় ঝাড়খণ্ড হয়ে অবাধে ঢুকছে এই রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে। সেখানে বেলা ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত লু এর মতো উষ্ণ হওয়া বইবে। কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি এবং ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি বাড়বে। আগামী দুই দিন কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে জেলায় জেলায়।
এদিকে, ঠিক বিপরীত ছবি উত্তরবঙ্গে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।
আগামিকাল বৃহস্পতিবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ঝড়ের সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাতে। শনিবারের পর তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।
কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশ। বেলা ১১ টা থেকে রোদের তেজ তীব্র হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় বেলা বাড়লে গরম ও চূড়ান্ত অস্বস্তি হতে পারে। শুক্রবারের মধ্যে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
