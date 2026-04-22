West Bengal Weather Update: আজ ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত চড়বে পারদ, দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টির খবর দিল হাওয়া অফিস

West Bengal Weather Update: আজ ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত চড়বে পারদ, দক্ষিণবঙ্গে স্বস্তির বৃষ্টির খবর দিল হাওয়া অফিস
West Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে শনি অথবা রবিবার কোনো কোনো জেলায় ৩০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ অল্প সময়ের বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে
অয়ন ঘোষাল: অবশেষে স্বস্তি সংবাদ। ২৫ এপ্রিল শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গে এবং ২৬ এপ্রিল রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে যথাক্রমে ৭২ এবং ৪৮ ঘণ্টার ঝড় বৃষ্টির স্পেল। তার আগে আজ বুধবার এবং আগামিকাল বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে কষ্টের সময়কাল। মারাত্মক গরম। পশ্চিমে প্রায় তাপপ্রবাহের অনুরূপ পরিস্থিতি। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে কষ্টদায়ক ক্লান্তিকর ঘাম এবং অসহনীয় গরমের দাপট।
বৃহস্পতিবার দুপুর বা বিকেলের পর উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের ৫ জেলা এবং নীচের দিকের ২ জেলা বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে কোথাও কোথাও বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো স্বস্তিদায়ক হাওয়া পেতে পারে। পাশাপাশি ভোটের জেলা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ পেতে পারে বিকেলের সাময়িক স্বস্তি। দক্ষিণের বাকি ভোটের জেলায় কালও অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিবেশে সারাদিন ভোট।
উত্তর দক্ষিণ অক্ষরেখা বিহার থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি আড়াআড়ি ভাবে ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তীসগঢ়ের উপর দিয়ে গিয়েছে। ফলে আজ সকাল ৯ টা থেকে উত্তরবঙ্গের মালদা দুই দিনাজপুর, দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা এবং মধ্যবঙ্গের মুর্শিদাবাদ বীরভূম জেলায় উষ্ণ শুষ্ক লু এর মতো গনগনে গরম হওয়া বইবে। বেলা ১২ টা থেকে পরিস্থিতি আরও কষ্টদায়ক হবে। বিকেল ৪ টে পর্যন্ত খুব প্রয়োজন ছাড়া বয়স্ক শিশু এবং মহিলাদের বাড়ি থেকে না বেরোনোর পরামর্শ। সঙ্গে রাখতে হবে পানীয় জল, গ্লুকোজ এবং ওরাল রিহাইড্রেশন উপকরণ। টক দই কাঁচা পিঁয়াজ বা শসা বা ডাবের জল জাতীয় খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের।
আজ দুপুরে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে। পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পারদ ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে। পানাগড় কলাইকুন্ডা সহ কিছু অঞ্চলের পারদ ৪১ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে।
স্বস্তির বৃষ্টি মিলতে পারে শনি ও রবিবার। রবিবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা তৈরি হবে জেলায় জেলায়। পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশি থাকবে। যেখানে ঝড়ের গতিবেগ ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার হতে পারে।
গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে শনি অথবা রবিবার কোনো কোনো জেলায় ৩০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ অল্প সময়ের বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। উত্তরবঙ্গে শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। শনি এবং রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরের বাকি জেলায় এই দুইদিন ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি। কলকাতায় রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। সেদিন কালবৈশাখী পেতে পারে কলকাতা এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
