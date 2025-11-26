West Bengal Weather Update: সাগরে জোড়া নিম্নচাপ, ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড়! সপ্তাহের শেষ হাওয়া বদল

West Bengal Weather Update: সাগরে জোড়া নিম্নচাপ, ফুঁসছে ঘূর্ণিঝড়! সপ্তাহের শেষ হাওয়া বদল
অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে জোড়া নিম্নচাপ। ঘূর্ণিঝড় তৈরির আশঙ্কা। এর সরাসরি কোনো প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তন হতে পারে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া; প্রবল বর্ষণ ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। পর্যটক ও মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা আবহাওয়া দপ্তরের।
দার্জিলিঙে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বেশ কিছু জেলায় সামান্য নেমেছে। ২৪ ঘন্টায় খুব বেশি পরিবর্তন নেই তাপমাত্রার। পরবর্তী দুদিনে আবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
আগামী ৩-৪ দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই খুব সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে।
মালাক্কা প্রণালীতে গভীর নিম্নচাপে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। দক্ষিণ আন্দামান সাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে এই সিস্টেম ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং শ্রীলঙ্কা উপকূলে তৈরি হয়েছে আরো একটি নিম্নচাপ। এই সিস্টেম ও শক্তিশালী হওয়া সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গ
স্বাভাবিকের নিচে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। কলকাতায় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আগামী ২৪ ঘন্টায় এই পরিস্থিতি থাকবে। তারপর পরবর্তী দু-তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। উইকেন্ডে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে পারদ।
দক্ষিণবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ওঠানামা করতে পারে। তাপমাত্রার খুব একটা বড়সড় পরিবর্তন নেই। শুষ্ক হাওয়ায় হালকা শীতের আমেজ। রাতে এবং খুব সকালে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় তা উধাও হবে।
উত্তরবঙ্গ
আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।
দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
কলকাতা
স্বাভাবিকের নিচেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা। সকালে কুয়াশা/ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। আজকেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। আগামী কয়েক দিন কলকাতায় পারদ ১৭ থেকে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে থাকবে।
আগামী ২৪ ঘন্টায় একই রকম থাকবে তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে পারদ। পরবর্তী দু-তিন দিনে তাপমাত্রা ২/৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। স্বাভাবিকের নিচে যে তাপমাত্রা রয়েছে তা আবার স্বাভাবিকের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪১ থেকে ৯১ শতাংশ।
ভিন রাজ্যে
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবল বৃষ্টির চরম সতর্কতা।
কেরল ও মাহেতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালে।
ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নাগাল্যান্ড মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতে।
