West Bengal Weather Update: বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তি আজই শেষ! বিরাট লাফ দিতে পারে দিনের তাপমাত্রা
West Bengal Weather Update: পূর্বাভাস অনুযায়ী সকাল থেকে ধাপে ধাপে পরিষ্কার হতে শুরু করবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ
অয়ন ঘোষাল: মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির হাত ধরে হঠাৎ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ থেকে একলাফে নেমে এসেছিল গতকাল। আজ দুপুরে ফের হাইজাম্প দিতে চলেছে দিনের পারদ। ২৬.৮ থেকে বেড়ে আজ দিনের সর্বোচ্চ পারদ পৌঁছাতে পারে ৩০ এর ঘরে। একই কারণে কাল রাতের পারদ ২১ এর ঘর থেকে নেমে এসেছিল ১৯.৬ ডিগ্রিতে। আজ রাতের পারদ ফের ২০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তির মেয়াদ আজই ফুরোচ্ছে।
উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এই মুহূর্তে মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি সাধারণ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলের কাছাকাছি রয়েছে। এর পাশাপাশি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত। যেটি ওড়িশার উপর দিয়ে গেছে।
পূর্বাভাস অনুযায়ী সকাল থেকে ধাপে ধাপে পরিষ্কার হতে শুরু করবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ। প্রথমে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ এবং বেলা বাড়লে পশ্চিমাঞ্চলের জেলার আকাশ পরিষ্কার হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ১০০ থেকে ৯১ শতাংশ থাকতে চলেছে আজ সারাদিন। ফলে দুপুরে চড়া রোদের সঙ্গে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে অনেকটাই।
উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিনের তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। আগামী ৭ দিন একই রকম থাকবে পারদ। সমতলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি বাড়বে।
কলকাতায় আজ থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। পরশু দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি।গতকাল একধাক্কায় তা নেমে আসে ২৬.৮ ডিগ্রিতে। আজ ফের সেই তাপমাত্রা ৩০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৬৪ থেকে ৯৭ শতাংশ।
বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। আগামিকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা সঙ্গে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
