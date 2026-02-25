English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Weather Update: বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তি আজই শেষ! বিরাট লাফ দিতে পারে দিনের তাপমাত্রা

West Bengal Weather Update: বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তি আজই শেষ! বিরাট লাফ দিতে পারে দিনের তাপমাত্রা

West Bengal Weather Update: পূর্বাভাস অনুযায়ী সকাল থেকে ধাপে ধাপে পরিষ্কার হতে শুরু করবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Feb 25, 2026, 07:30 AM IST
West Bengal Weather Update: বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তি আজই শেষ! বিরাট লাফ দিতে পারে দিনের তাপমাত্রা

অয়ন ঘোষাল: মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির হাত ধরে হঠাৎ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ থেকে একলাফে নেমে এসেছিল গতকাল। আজ দুপুরে ফের হাইজাম্প দিতে চলেছে দিনের পারদ। ২৬.৮ থেকে বেড়ে আজ দিনের সর্বোচ্চ পারদ পৌঁছাতে পারে ৩০ এর ঘরে।  একই কারণে কাল রাতের পারদ ২১ এর ঘর থেকে নেমে এসেছিল ১৯.৬ ডিগ্রিতে। আজ রাতের পারদ ফের ২০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ বসন্তের অকাল বৃষ্টির স্বস্তির মেয়াদ আজই ফুরোচ্ছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এই মুহূর্তে মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি সাধারণ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলের কাছাকাছি রয়েছে। এর পাশাপাশি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত। যেটি ওড়িশার উপর দিয়ে গেছে। 

পূর্বাভাস অনুযায়ী সকাল থেকে ধাপে ধাপে পরিষ্কার হতে শুরু করবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ। প্রথমে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ এবং বেলা বাড়লে পশ্চিমাঞ্চলের জেলার আকাশ পরিষ্কার হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ১০০ থেকে ৯১ শতাংশ থাকতে চলেছে আজ সারাদিন। ফলে দুপুরে চড়া রোদের সঙ্গে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে অনেকটাই।

আরও পড়ুন-দেশে ফিরতে হবে সবাইকে, কর্মীদের মাঠে নামার প্রস্তুতির নির্দেশ হাসিনার

আরও পড়ুন- অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, ৫ OTT প্লাটফর্ম ব্লক করল কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিনের তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। আগামী ৭ দিন একই রকম থাকবে পারদ। সমতলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় অস্বস্তি বাড়বে। 

কলকাতায় আজ থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা। পরশু দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি।গতকাল একধাক্কায় তা নেমে আসে ২৬.৮ ডিগ্রিতে। আজ ফের সেই তাপমাত্রা ৩০ ছাড়িয়ে যেতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৬৪ থেকে ৯৭ শতাংশ। 

বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। আগামিকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা সঙ্গে দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
Bengal Weather Updateheatweave in bengalRain In Bengal
পরবর্তী
খবর

Dakshin Dinajpur Doctor recruitment: জেলা স্বাস্থ্য দফতরে চিকিত্সক নিয়োগে ১৮ আবেদনকারীর ১৫ জনই মুসলিম কীভাবে! কঠিন প্রশ্ন তুলল বিজেপি
.

পরবর্তী খবর

Mukul Roy: কেমন ছিলেন 'বাবা' মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিক...