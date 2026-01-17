English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: চড়ছে পারদ, ধাপে ধাপে বিদায় পর্বে শীত! উষ্ণতায় কাটবে সরস্বতী পুজো...

Bengal Weather Update: চড়ছে পারদ, ধাপে ধাপে বিদায় পর্বে শীত! উষ্ণতায় কাটবে সরস্বতী পুজো...

West Bengal Weather Update: কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রা, শুরু হয়েছে শীতের বিদায় পর্ব। সরস্বতী পূজায় দিনের বেলায় হালকা গরম থাকলেও সকাল ও সন্ধ্যায় থাকবে শীতের আমেজ, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 17, 2026, 10:23 AM IST
Bengal Weather Update: চড়ছে পারদ, ধাপে ধাপে বিদায় পর্বে শীত! উষ্ণতায় কাটবে সরস্বতী পুজো...

অয়ন ঘোষাল: প্রত্যাশিতভাবেই ১২ থেকে গতরাতে ১৩-এর ঘরে উঠে এল কলকাতার তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র অল্পবিস্তর পারদ উত্থান। উত্তরের সমতলে সামান্য চড়ল পারদ। এবার রাজ্যে ধাপে ধাপে শীতের বিদায় পর্ব। 

Add Zee News as a Preferred Source

সরস্বতী পুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া?

দিনের বেলায় সামান্য গরমের ছোঁয়া থাকবে সরস্বতী পুজোয়। তবে সকাল-সন্ধ্যে হালকা শীতের আমেজ থাকবে। কলকাতা সংলগ্ন জেলায় দিনের বেলা উষ্ণতা একটু বেশি হবে। জেলায় জেলায় রাতের দিকে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হবে। খুব সকালে হালকা কুয়াশা। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। 

আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারকে কাবু করতে শিখুন সিংহ, ধনুর বড় সিদ্ধান্তের দিন...

উর্ধ্বমুখী পারদ:

রবিবার পর্যন্ত তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে। সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। দুই-তিন দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। ফলে বুধবার থেকে রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় শীতের আমেজ কমতে থাকবে। 

কলকাতার পারদ:

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে রবিবার পর্যন্ত ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকলেও জেলার ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা আগামী বুধবারের মধ্যে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। 

উত্তরবঙ্গে:

উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ে তাপমাত্রা ৮ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে রয়েছে। এই তাপমাত্রাও সোমবারের পর দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে।

বঙ্গ সফরে মোদী:

আজ শনিবার এবং কাল রবিবার উইকেন্ডে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফর। আজ ১৭ জানুয়ারি মালদাতে এবং কাল ১৮ জানুয়ারি হুগলিতে সকালের দিকে ঘন কুয়াশার সর্তকতা। তবে বেলা বাড়লে কুয়াশা পরিষ্কার হবে। আগেরবার নদীয়ায় ঘন কুয়াশায় ল্যান্ড করতে পারেনি প্রধানমন্ত্রীর চপার। তবে এবার দুটি ল্যান্ডিং দুপুরের পর হওয়ার শিডিউল রয়েছে। ফলে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তির তেমন আশঙ্কা নেই বলেও মনে করছে হাওয়া অফিস। 

আরও পড়ুন:Kolkata: নারকেলডাঙায় বাড়ির দরজা খুলতেই পুষ্পার এলোমেলো দেহ, ২২-এর তরুণীর গলায় রহস্যময় দাগ! কোন ছেলে আসত...

ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা: 

শনিবার থেকে সোমবার অর্থাৎ ১৭ থেকে ১৯ জানুয়ারি ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে। এর মধ্যে রবিবার ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ও সোমবার ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। রবিবার এই কুয়াশার পরিমাণ বেড়ে যাবে আরো কিছু জেলাতে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশার সতর্কতা সকালের দিকে। 

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতে।  শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengal Weather Updatewest bengal weatherkolkata weather todaysaraswati puja weatherWinter FarewellRising Temperature Bengal
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: 'আমার আব্বার নামেও নাকি আসবে! পুরোটাই চক্রান্ত', এবার SIR শুনানির নোটিশ ত্বহা সিদ্দিকীকে...
.

পরবর্তী খবর

Iran vs USA: ট্রাম্পের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে ইরান? না হলে আমেরিকার ভয়ংকর চাপের মুখেই কেন ৮০০ বিক...