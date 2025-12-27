Bengal Weather Update: অবিকল এক রইল পারদ! মঙ্গল থেকে ফের বদল, ঠান্ডার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে আসছে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Weather Update: অবিকল এক রইল কলকাতার দিন ও রাতের পারদ। কাল রাতেও কলকাতার তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের তুলনায় ১ ডিগ্রি কম। কাল দিনের তাপমাত্রা ২১.২ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৪ ডিগ্রি কম। আজ উত্তর পশ্চিম ভারতে ঢুকবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে আজ দিন ও রাত উভয় তাপমাত্রা বাড়বে। আপাতত আগামী ৭২ ঘণ্টা ১৩ ডিগ্রি বা তার আশেপাশে থাকবে কলকাতার রাতের পারদ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 27, 2025, 09:14 AM IST
অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের পরিস্থিতি। নববর্ষে শুরুতেই সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। কলকাতায় তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। পশ্চিমের জেলাতেও ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা। আগামী সোমবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। পরবর্তী দু তিন দিনে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা বেশিরভাগ জেলাতে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। এছাড়াও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে কালিম্পং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা-সহ বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কুয়াশা। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

সিস্টেম:
পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। জম্মু-কাশ্মীরে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার। এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে। 

দক্ষিণবঙ্গ:
জাঁকিয়ে শীত চলবে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতায় ১২ ডিগ্রিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলায় ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গেছে পারদ। আগামী দু-তিন দিন একই রকম তাপমাত্রা থাকবে। বর্ষ শেষের বাকি দিনগুলোতে যাকে শীতের পরিস্থিতি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ফের বছরের শুরুতে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। তবে বড়সড় ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। নতুন বছরের শুরুতে ২ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

ইতিমধ্যেই ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৭ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

উত্তরবঙ্গ: 
উত্তরবঙ্গ জুড়ে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গে। আজ ও কাল পার্বত্য এলাকা সহ কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশা কিছুইষ এলাকায়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা বেশিরভাগ যে জায়গায়। কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। পরে পরিষ্কার আকাশ কোথাও কোথাও দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ ও কুয়াশার সম্ভাবনা।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। দৃশ্যমানতা কোথাও কোথাও ২০০ মিটারের নিচে নামতে পারে। বাকি জেলাতে ২০০ থেকে ৫০০ মিটার কোথাও কোথাও হাজার মিটার পর্যন্ত দৃশ্যমানতা। বেলা বাড়লে দৃশ্যমানতা বাড়বে।

দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৭ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

কলকাতা: 
কলকাতায় ১২ ডিগ্রিতে পারদ। ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তারপর থেকে ৪৮ ঘণ্টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রয়েছে। আরো দু-তিন দিন একই রকম আবহাওয়া। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সামান্য। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও পরে পরিষ্কার আকাশ। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। 

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৪ থেকে ৮৮ শতাংশ। 

 ভিন রাজ্যে:  
শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা ঝাড়খন্ডে। চরম শীতল দিনের পরিস্থিতি পূর্ব উত্তর প্রদেশে। শীতল দিনের পরিস্থিতি বিহার, পশ্চিম, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে।

