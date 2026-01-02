Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় পারদ চড়ল বাংলায়! চার জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, আগামী সপ্তাহে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় বাধা শীতল হাওয়ায়। ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। অন্যদিকে, দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 2, 2026, 10:53 AM IST
অয়ন ঘোষাল: দার্জিলিং-এর পার্বত্য উঁচু এলাকায় আজ রাতে তুষারপাতের সম্ভাবনা। সান্দাকফু, ঘুম, ধোত্রে, মানেভঞ্জন, চটকপুরের মত উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা।

উত্তরে বৃষ্টি:
দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ থেকে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

বাধা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা:
পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় বাধা শীতল হাওয়ায়। ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। আজ শুক্র ও কাল শনিবার বাড়বে তাপমাত্রা। রবিবার রাত থেকে সামান্য করে পারদ পতন হতে পারে। উল্লেখযোগ্য পারদ পতন হবে মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী সোমবার অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। 

তাপমাত্রার তারতম্য:
উত্তরবঙ্গে আগামী তিনদিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা তারপর দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে। দক্ষিণবঙ্গে উইকেন্ডের মধ্যে কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকতে পারে। 

পারদ পতন কবে:
আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের উল্লেখযোগ্য পারা পতনের আশঙ্কা। দু থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে বুধ, বৃহস্পতিবার নাগাদ।

ঘূর্ণাবর্ত:
ওড়িশার উপকূলে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। এর প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে। কুয়াশা বাড়বে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম মুর্শিদাবাদ সহ-সংলগ্ন এলাকায়।

ঘন কুয়াশার দাপট:
উত্তরবঙ্গেও আজ থেকে ঘন কুয়াশার দাপট। আজ শুক্রবার ঘন কুয়াশা দার্জিলিং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। কাল শনিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। পরশু রবিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।

কলকাতা:
টানা দুদিন ১১ ডিগ্রির ঘরে থাকার পর কাল রাতে কলকাতার তাপমাত্রা উঠল ১৩ এর ঘরে। কলকাতায় কাল রাতের তাপমাত্রা ১৩.১ ডিগ্রি।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
Bengal Weather Updatewest bengal weatherRain Forecast Bengalwestern disturbancefour districts rainkolkata weather
