West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (DITWAH) উপকূলের কাছাকাছি শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানাতে। নতুন করে ঢুকবে ৫ ডিসেম্বর। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা আরও একটু বাড়ল। শীতের আমেজ কমবে। সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি। দিনে উধাও। কলকাতায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। এর পর ধীরে ধীরে নামবে পারদ। দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্র, শনিবার অর্থাৎ উইকন্ডের দিকে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১১/১২ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে নেমে যেতে পারে পারদ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 2, 2025, 10:26 AM IST
Bengal Weather Update: আরও বাড়ল তাপমাত্রা! কবে পড়বে শীত? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

অয়ন ঘোষাল: ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া (DITWAH) উপকূলের কাছাকাছি শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত। সমুদ্র উপকূলেই নিম্নচাপের অবস্থান। এটি উত্তর দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের খুব কাছাকাছি। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে উপকূল থেকে ৩০ থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে শক্তি হারিয়ে আরও দুর্বল হবে এই নিম্নচাপ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে হরিয়ানাতে। নতুন করে ঢুকবে ৫ ডিসেম্বর।

দক্ষিণবঙ্গ: 
আজ সামান্য তাপমাত্রা বাড়ল। কলকাতায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামীকাল থেকেই কমবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বুধবার থেকে তিন চার দিনে অন্তত দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। এই সপ্তাহে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। উইকেন্ডে বাড়বে শীতের আমেজ। 

আজ কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি রাজ্যে। তাপমাত্রার ওঠা নামাতে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি চলে যেতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গ:
আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।

দার্জিলিং-এর তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। মালদাতে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উইকেন্ডে পার্বত্য এলাকাতেও বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনা।

কলকাতা: 
সকালে কুয়াশা। বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের ওপরে রাতের তাপমাত্রা। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা কমবে। দিনে‌ উধাও শীতের আমেজ। মূলত পরিষ্কার আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। মঙ্গলবার সকালে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে কলকাতার পারদ। আজ থেকেই হাওয়া বদল। উত্তর পশ্চিমের বাতাস বইবে। বুধবার সকাল থেকে তাপমাত্রা কমবে। এই সপ্তাহে শুক্র /শনিবার নাগাদ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে কলকাতার পারদ। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

কলকাতার তাপমান: 

আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.০ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫ থেকে ৯২ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে:
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিতে। শৈত্য প্রবাহের দাপট পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়ে। একই পরিস্থিতি মধ্য মহারাষ্ট্র , মারাঠাওয়াড়াতে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা হিমাচল প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশার কাপড় থাকবে ওড়িশাতে। ভারী বৃষ্টি হবে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি এবং করাইকালেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

