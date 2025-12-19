English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: বাড়ল তাপমাত্রা! এবছরে জাঁকিয়ে শীত আর নয়, নতুন স্পেল আসবে...

West Bengal Weather Updates: রাজ্যজুড়ে বৃদ্ধি পেল দিন ও রাতের তাপমাত্রা। ২০২৫ সালে রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়া পর্যন্ত আরেকটি শীতের স্পেল আসতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 19, 2025, 09:00 AM IST
Bengal Weather Update: বাড়ল তাপমাত্রা! এবছরে জাঁকিয়ে শীত আর নয়, নতুন স্পেল আসবে...

অয়ন ঘোষাল: টানা দুদিন ১৭ ছুঁই ছুঁই রাতের পারদ। পাহাড়ে পারদ বেড়ে ৭ বা ৮ এর ঘরে। রাজ্যজুড়ে বৃদ্ধি পেল দিন ও রাতের তাপমাত্রা। বড়দিনের আগে ফের সামান্য পারদ পতন। স্বাভাবিকের ওপরে চলে যাওয়া তাপমাত্রা ফিরবে স্বাভাবিকের ঘরে। ২০২৫ সালে রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভবনা আর নেই। অপেক্ষা ২০২৬ এর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের। 

Add Zee News as a Preferred Source

কুয়াশার সতর্কতা:

রাজ্যের জেলায় জেলায় কুয়াশার সতর্কতা। পার্বত্য এবং উপকূলের জেলায় ঘন কুয়াশা। পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় মাঝারি কুয়াশা। কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ভোরের দিকে ফাঁকা জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। পার্বত্য জেলা বাদে কোথাও দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার সতর্কতা নেই। 

আরও পড়ুন:Breaking News LIVE Update: ছাত্রনেতার মৃত্যুতে উত্তাল বাংলাদেশ! ভারতীয় হাইকমিশনে হামলা, ইটবৃষ্টি...

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা:

উত্তর পশ্চিম ভারতে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। জম্মু কাশ্মীর উপত্যকা থেকে নেপাল পর্যন্ত সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। ইরান সংলগ্ন আরব সাগর এলাকায় দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্তে শীতের উৎসমুখে বাধা। পশ্চিমের জেলায় ১২ থেকে ১৪, উত্তরের সমতলে ১০ থেকে ১২ এবং উপকূল এলাকায় ১৩ থেকে ১৭ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে আগামী ৭২ ঘণ্টার রাতের তাপমাত্রা। 

জাঁকিয়ে শীত কবে?

বড়দিনের আগেই ফের সামান্য হলেও বাড়বে শীতের আমেজ। জাঁকিয়ে শীত জানুয়ারির আগে নয়। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়া পর্যন্ত আরেকটি শীতের স্পেল আসতে চলেছে বলে পূর্বাভাস। 

ভিন রাজ্য:

ঘন কুয়াশার লাল সতর্কতা উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড় রাজ্যে। ডেন্স ফগ অ্যালার্ট রাজধানী দিল্লিতে। ওড়িশা, রাজস্থান, হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যেও কুয়াশার দাপট। উত্তর পূর্বের রাজ্যে ভোরের দিকে ঘন কুয়াশা।

আরও পড়ুন:Son killed Parents: শিল নোড়া দিয়ে থেঁতলে খুন, তারপর বৃদ্ধ বাবা-মাকে করাত দিয়ে ৬টুকরো করল ছেলে!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengal Weather Updatewest bengal weatherTemperature RiseWinter Update BengalWeather news todaycold wave update
পরবর্তী
খবর

SIR In Bengal: 'SIR হিয়ারিংয়ের জন্য ডিএম অফিসে যেতে হবে', ফোন পেয়েই মালদহে গৃহবধূ...
.

পরবর্তী খবর

Swar Samrat Festival: 'কলকাতা আমার কাছে পুণ্যভূমি', স্বর সম্রাট উৎসবে এসে আবেগপ্রব...