English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চড়ল পারদ, কবে থেকে গরম টের পাবে রাজ্যবাসী?...

Bengal Weather Update: শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চড়ল পারদ, কবে থেকে গরম টের পাবে রাজ্যবাসী?...

Bengal Weather Update: দক্ষিণ ভারতে মৌসুমি বায়ু প্রত্যাহার হয়েছে উনিশে জানুয়ারি সোমবার। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাইকাল থেকে সরে গেছে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। আগামী দু'দিনে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণ ভারতে।    

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Jan 21, 2026, 08:27 AM IST
Bengal Weather Update: শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চড়ল পারদ, কবে থেকে গরম টের পাবে রাজ্যবাসী?...

অয়ন ঘোষাল: পারদ অনেকটাই চড়ল। প্রায় ২৩ দিন পর কলকাতায় গতকাল রাতের পারদ ১৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে প্রায় ১৬ ছুঁই ছুঁই। বাড়ল দিনের পারদ। জানুয়ারিতেই গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৭ ছুঁই ছুঁই। মরশুমে আজ প্রথমবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুই তাপমাত্রা উঠে এল স্বাভাবিকের ওপরে। 

Add Zee News as a Preferred Source

জানুয়ারি শেষ হতে এখনও ১০ দিন বাকি। তার আগেই রীতিমতো গরম লাগছে দুপুরে। সন্ধ্যার পর কিছুটা মনোরম পরিস্থিতি। রাতের দিকে ফ্যান চালাতে শুরু করেছে শহরবাসীর একাংশ। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য গায়ে গরম পোষাক প্রয়োজন হচ্ছে। সকাল ৮ টার পর আর প্রয়োজন হচ্ছে না। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু জেলা আর উত্তরের পার্বত্য জেলা বাদে আর কোথাও অনুভূত হচ্ছে না গত সপ্তাহের ঠান্ডা। শীতের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে চলতি মরশুমে। 

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের পর থেকেই উষ্ণতা অনুভূত হতে শুরু করবে রাজ্যজুড়ে। মার্চেই ভালোরকম গরমের দাপট আসতে চলেছে বঙ্গে। পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। 

হঠাৎ করেই গরমের অনুভূতি বাড়ার নেপথ্যে ভিলেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পাঞ্জাব ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। নতুন করে আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আজ বুধবার দুপুরে। ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হাওয়ার উৎসে ভাঁটা। 

দক্ষিণ ভারতে মৌসুমি বায়ু প্রত্যাহার হয়েছে উনিশে জানুয়ারি সোমবার। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাইকাল থেকে সরে গেছে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। আগামী দু'দিনে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণ ভারতে।

আরও পড়ুন- কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাবেন তার পরিকল্পনা ছিল আইপ্যাকের ওই সবুজ ফাইলে: মিঠুন চক্রবর্তী

আরও পড়ুন-বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম নির্দেশের পরেই এবার ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকেই SIR শুনানিতে ডাক..

সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবার আরো দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতায় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।

একমাত্র হিমাচল প্রদেশ ছাড়া দেশে আর কোথাও শীতল দিনের পরিস্থিতি নেই। গোটা দেশে শৈত্য প্রবাহের কোন সতর্কবার্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঘন কুয়াশার সতর্কতা রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে বিহারেও।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Weather updateBengal Weather UpdateWinter in Bengal
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! সুপ্রিম নির্দেশের পরেই এবার ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকেই SIR শুনানিতে ডাক...

.

পরবর্তী খবর

Ranaghat: বীভত্‍স ভয়ংকর! ভোররাতে ঘুমন্ত বউমা ও ছেলের শাশুড়িকে কোপাল শ্বশুর, রক্তমাখা অবস্থা...