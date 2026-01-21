Bengal Weather Update: শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চড়ল পারদ, কবে থেকে গরম টের পাবে রাজ্যবাসী?...

Bengal Weather Update: শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে চড়ল পারদ, কবে থেকে গরম টের পাবে রাজ্যবাসী?...
Bengal Weather Update: দক্ষিণ ভারতে মৌসুমি বায়ু প্রত্যাহার হয়েছে উনিশে জানুয়ারি সোমবার। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাইকাল থেকে সরে গেছে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। আগামী দু'দিনে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণ ভারতে।
অয়ন ঘোষাল: পারদ অনেকটাই চড়ল। প্রায় ২৩ দিন পর কলকাতায় গতকাল রাতের পারদ ১৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে প্রায় ১৬ ছুঁই ছুঁই। বাড়ল দিনের পারদ। জানুয়ারিতেই গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৭ ছুঁই ছুঁই। মরশুমে আজ প্রথমবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুই তাপমাত্রা উঠে এল স্বাভাবিকের ওপরে।
জানুয়ারি শেষ হতে এখনও ১০ দিন বাকি। তার আগেই রীতিমতো গরম লাগছে দুপুরে। সন্ধ্যার পর কিছুটা মনোরম পরিস্থিতি। রাতের দিকে ফ্যান চালাতে শুরু করেছে শহরবাসীর একাংশ। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য গায়ে গরম পোষাক প্রয়োজন হচ্ছে। সকাল ৮ টার পর আর প্রয়োজন হচ্ছে না। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু জেলা আর উত্তরের পার্বত্য জেলা বাদে আর কোথাও অনুভূত হচ্ছে না গত সপ্তাহের ঠান্ডা। শীতের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে চলতি মরশুমে।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের পর থেকেই উষ্ণতা অনুভূত হতে শুরু করবে রাজ্যজুড়ে। মার্চেই ভালোরকম গরমের দাপট আসতে চলেছে বঙ্গে। পূর্বাভাস মৌসম ভবনের।
হঠাৎ করেই গরমের অনুভূতি বাড়ার নেপথ্যে ভিলেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পাঞ্জাব ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। নতুন করে আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে আজ বুধবার দুপুরে। ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হাওয়ার উৎসে ভাঁটা।
সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবার আরো দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতায় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।
উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।
একমাত্র হিমাচল প্রদেশ ছাড়া দেশে আর কোথাও শীতল দিনের পরিস্থিতি নেই। গোটা দেশে শৈত্য প্রবাহের কোন সতর্কবার্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঘন কুয়াশার সতর্কতা রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডিগড় হরিয়ানা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে বিহারেও।
