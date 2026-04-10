Temperature Rising: তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি, জলীয় বাষ্প ৯৮ শতাংশ; উষ্ণতার দুরন্ত হাই জাম্পে বাংলা দাবদাহে হবে ছারখার

Bengal Weather Update Today: সোম এবং মঙ্গলবার স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিকেলের দিকে খুব সামান্য বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে ঠিকই। তবে, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা। সেই বৃষ্টি থামলেই চূড়ান্ত অস্বস্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 10, 2026, 09:32 AM IST
কলকাতায় এক ধাক্কায় ৬ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে তাপমাত্রা!

অয়ন ঘোষাল: শুক্রবার থেকেই বাড়তে শুরু করবে তাপমাত্রা (Temperature Rising)। আজ, শুক্রবার দিনের তাপমাত্রা একধাক্কায় ৬ ডিগ্রি বাড়তে চলেছে। বাড়তে থাকা দিন ও রাতের তাপমাত্রার দোসর হবে চূড়ান্ত অস্বস্তিকর জলীয় বাষ্প (Humidity)। আগামী সোম এবং মঙ্গলবার স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিকেলের দিকে খুব সামান্য বৃষ্টির পূর্বাভাস (Light Rain)। শনি থেকে বর্ধিত তাপমাত্রার দোসর হবে আরও বেশি জলীয় বাষ্প। ফলে অনুভূত বা 'ফিল লাইক' তাপমাত্রায় অনেক জেলাতেই তাপপ্রবাহ (Heat Wave) বা তার সমতুল অনুভূতি তৈরি হবে।

৪০ ডিগ্রি

বৃষ্টির ইনিংস শেষ। ফিরছে বাংলার চেনা গরম। আজ, শুক্রবার থেকেই বাড়তে শুরু করবে তাপমাত্রা। আজ দিনের তাপমাত্রা একধাক্কায় ৬ ডিগ্রি বাড়তে চলেছে কলকাতায়। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এই সময়ের স্বাভাবিকের তুলনায় ৯ ডিগ্রি কমে ২৬.৬ ডিগ্রিতে পৌঁছয়। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সেখান থেকে হাই জাম্প দিয়ে ৩২ ডিগ্রিতে পৌঁছবে। রবিবারের মধ্যে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে।

জলীয় বাষ্প ৯৮ শতাংশ 

বাড়তে থাকা দিন ও রাতের তাপমাত্রার দোসর হবে চূড়ান্ত অস্বস্তিকর জলীয় বাষ্প। বাংলা ঘামবে। প্রার্থীরা গলদঘর্ম হবেন প্রচারে গিয়ে। দরদরিয়ে ঘাম ঝড়বে দলীয় কর্মীদের। এই মুহূর্তে কলকাতায় জলীয় বাষ্প ৮০ শতাংশ। বেলা বাড়লে যা পৌঁছতে চলেছে ৯৮ শতাংশে। 

হিতে বিপরীত

আগামী সোম এবং মঙ্গলবার স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বিকেলের দিকে খুব সামান্য বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে তাতে হিতে বিপরীত হবে। সেই বৃষ্টি থামলেই চূড়ান্ত অস্বস্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি ফিরবে।

বৃষ্টি নেই

আজ শুক্রবার রাজ্যের পার্বত্য জেলা বাদে আর তেমনভাবে কোনো বৃষ্টি নেই। সারা বাংলায় রোদ ঝলমলে আকাশ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে চৈত্রের চাঁদি ফাটা রোদের তেজ। শনি রবি গোটা রাজ্যের কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি বা সিস্টেমের পূর্বাভাস নেই।

তাপপ্রবাহের সতর্কতা নেই

শনিবার থেকে বর্ধিত তাপমাত্রার দোসর হবে আরও বেশি জলীয় বাষ্প। ফলে অনুভূত বা ফিল লাইক তাপমাত্রায় অনেক জেলাতেই তাপপ্রবাহ বা তার সমতুল অনুভূতি হবে। যদিও সরকারিভাবে রাজ্যে আগামী কয়েকটা দিন সরাসরি কোনো তাপপ্রবাহের সতর্কতা নেই।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

